中科成立科學園區高科技企業服務廉政平台跨域聯繫中心

彰顯反貪腐價值，強化簡政便民及促進公私部門深度交流與對話機會，中科管理局今(19)日串連法令遵循、永續經營及營業秘密保護等議題，舉辦「科學園區高科技企業服務廉政平臺跨域聯繫中心EXPO 2023」系列活動，來自中科園區廠商、公會及政府機關等產官界各領域代表逾200人參與。

此系列活動自「中部科學園區民營事業關係組織安全防護聯絡人座談會暨企業服務廉政平台與安全聯防聯繫會議」鳴槍起跑，邀請台中地檢署檢察官白惠淑分享「營業秘密之侵害類型解析與內控預防作為」，並進行企業服務廉政平台暨園區公會安全聯防聯繫會議。

另邀請國家科學及技術委員會、法務部、台灣科學工業園區同業公會、中科園區轄內科技廠商代表，參與企業交流午餐會暨座談，並至友達光電（2409）台中廠及西大墩窯文化館觀摩參訪，充分感受標竿企業對於環境永續的企業社會責任重視程度。

而壓軸場次，則為邀請安永圓方國際法律事務所資深律師周志潔於「勞動基準法令研習會」中，進行法令遵循及誠信經營分享，以提升中科園區廠商勞動基準法令知能，及誠信治理共識。

國家科學及技術委員會副主委陳宗權表示，科學園區2022年營業額4.26兆元，在全球動盪的氛圍中，科學園區仍穩定發揮半導體產業聚落效應，鞏固台灣在全球高科技產業扮演不可或缺的地位。

法務部長蔡清祥特別指出，此次「台美21世紀貿易倡議」，首次將「反貪腐」議題納入國際貿易合作議案，顯見「反貪腐」已成為衡量國家競爭力的重要指標。台灣2022年清廉印象指數(CPI)名次為全球第25名，與2021年維持同樣佳績，是全國各機關與私部門攜手合作的成果。

台灣科學工業園區同業公會副理事長蔡國洲致詞時，肯定「科學園區高科技企業服務廉政平臺跨域聯繫中心」設立宗旨，在現有與中部科學園區轄內廠商及公會交流互動機制下，跨域解決企業面臨問題，協助企業強化誠信治理，並持續建構公私協力、跨域合作網絡，促進國家與企業的永續發展。