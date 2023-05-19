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中華電信拿下OPENSIGNAL「5G涵蓋體驗」 全台第一

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

國際行動網路報告權威機構OPENSIGNAL今年5月17日首次發布「全球5G及整體涵蓋深入報告」，以消費者可使用行動電話地理位置的廣度及深度體驗指標，來評比全球共224個行動電信業者，中華電信（2412）於「5G涵蓋體驗」和「整體涵蓋體驗」兩項指標中，皆榮獲全台第一名。

根據報告顯示，「5G涵蓋體驗」項目，中華電信在全球排名第五名，亞洲排名第四，另在「整體涵蓋體驗」指標（包含3G/4G/5G），中華電信在全球排名第六，亞洲排名更是第一。

根據此報告顯示和驗證，中華電信表示，經過多年來不斷持續建設綿密且廣涵蓋的行動網路，其行動網路涵蓋面已位居於全球頂尖的電信業者。

中華電信董事長郭水義表示，「能獲得消費者信賴及屢獲國際權威量測機構認證是促使我們持續向前的最佳動力！作為國內電信領導品牌，中華電信積極投入研發最新電信技術，持續以客戶為中心，大數據分析掌握客戶需求，精準用心建設以致力提供用戶最棒的行動服務體驗。」

中華電信網路技術分公司簡志誠總經理表示：「中華電信繼2022下半年榮獲SPEEDTEST ®台灣5G網速第一名、連續5年最佳行動涵蓋等大獎肯定，此次再獲OPENSIGNAL 首次發布全球5G涵蓋及整體涵蓋體驗共2項冠軍，後續仍將持續致力提供客戶最優質的行動體驗。」

中華電信強調，將秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，以廣、深、厚三個面向來持續建設5G網路，更將運用全台3G/4G/5G最大頻寬資源優勢，全面提升行動網路涵蓋、速度與服務品質，來提供客戶NO.1的行動網路體驗，中華電信相信是客戶第一和最佳選擇。

中華電信 5G 4G

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