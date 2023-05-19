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OPENSIGNAL：中華電信於「5G涵蓋體驗」等兩指標為台灣第一

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國際行動網路報告權威機構OPENSIGNAL 發布最新「全球5G及整體涵蓋深入報告」，以消費者可使用行動電話地理位置的廣度及深度體驗指標，評比全球224家行動電信業者，中華電信（2412）於「5G涵蓋體驗」和「整體涵蓋體驗」2 項指標中獲得全台第一。

在「5G涵蓋體驗」項目，中華電信在全球排名第五名，亞洲排名第四，另在「整體涵蓋體驗」指標(包含3G/4G/5G)，中華電信在全球排名第六，亞洲排名第一。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，繼2022下半年獲SPEEDTEST台灣5G網速第一名、連續5年最佳行動涵蓋等肯定，此次再獲OPENSIGNAL 首次發布全球5G涵蓋及整體涵蓋體驗共2項冠軍，獲驗證為全台5G網速和涵蓋第一名。

中華電信 5G 4G

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