OPENSIGNAL：中華電信於「5G涵蓋體驗」等兩指標為台灣第一

還記得《倚天屠龍記》中一場經典場景，是武學大師張三豐教導張無忌學太極拳，當張三豐示範招式後，問在旁觀看的張無忌還記得多少？一遍又一遍比劃直到張無忌回答，「全部都忘記了」，才是武功練成的時刻。

2023-05-19 19:12