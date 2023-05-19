迎接AI時代 Meta宣布重塑基礎建設架構

未來十年，Meta AI（人工智慧）運算需求將大幅成長，Meta今日宣布展開重大計畫，將重新改造新一代基礎建設架構，以應用於未來元宇宙發展。

Meta開始打造新一代基礎設施架構，包含Meta第一個用於執行AI模型所客製化的晶片、全新的AI資料中心設計，配備1萬6000個GPU（圖形處理器），且專為 AI 研發設計、目前進展至第二階段的超級電腦。

Meta表示，這些為了轉型所做的努力，再加上其他醞釀中的計畫，將讓Meta有能力開發更龐大、更精密的AI模型，有效率、大規模地部署這些技術。接下來，Meta也計畫調整程式編寫的方式，透過內部開發的生成式 AI 程式編寫輔助工具──Code Compose，提高開發人員在軟體開發生命周期的工作效率。透過重新思考如何在現有基礎建設架構展現創新精神， Meta 已開始建構可有效規模化的基礎，在短期支持如生成式 AI等新興技術，更可放眼長期目標將由 AI 驅動的體驗帶入元宇宙。

自2010年設立第一個資料中心後，Meta 至今已打造出橫跨全球的基礎建設架構，為每天30億使用 Meta 旗下應用程式的大眾服務。多年來，AI 已成為這些系統的核心，從2015年的Big Sur硬體，到PyTorch的開發，再到去年專為 AI 研究設計的超級電腦的初步開發，現在將以MTIA、新一代資料中心、Research SuperCluster（RSC）AI 超級電腦等三大方式來精進基礎建設架構。

Meta 表示將持續致力於創造長期價值及影響力作為開發基礎建設架構的願景，將推動Meta續居AI發展的領導地位，也將對Meta旗下應用程式，及未來元宇宙計畫發揮重大影響。