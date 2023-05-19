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劉德音：期待與日本夥伴合作

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

日本首相岸田文雄昨天會晤半導體廠高層會後，日台美韓半導體產業聯盟成形，美光和三星都承諾在日本投資新廠且獲日本補貼；台積電董事長劉德音也表示會繼續投資日本，支持半導體產業長期發展，雖然劉德音未提及具體新投資案，但預料應會近台積電後續董事會通過宣布下一步日本擴大投資布局。

在台積電、美光及三星等擴大在日本投資後，由美國拜登政府主導透過美日韓晶片聯盟圍堵中國大陸的防線，也逐步成形。

日本首相岸田文雄此次以強化日本半導體產業競爭力為由，拉攏半導體大廠赴日投資，與會的美光和三星都在參加會談前送大禮。美光宣布未來數年將投資五千億日圓（約三十七億美元）在廣島廠導入採用最先進極紫外光（ＥＵＶ）微影設備的1-gamma DRAM製程，並獲日本提供約兩千億日圓補助，這將是日本首次導入ＥＵＶ微影設備用於生產最新一代的DRAM產品。

日本最屬意仍是台積電在日本設立最先進製程廠，劉德音雖未宣布擴大日本投資，但他會後發表聲明說，「日本政府針對強化半導體生態系統所採取的措施令人印象深刻，未來我們期待與日本半導體夥伴在諸多領域繼續攜手合作。」劉德音的說明，某種程度證實先前供應鏈傳出台積電規畫在熊本增建一座七奈米十二吋晶圓廠的計畫，但具體投資案仍需台積電董事會通過才會宣布。

三星也宣布預定投資約四百億日圓，在橫濱設立研發中心與半導體封裝測試產線，這將是日本首條封測產線。

這將是岸田文雄四月赴首爾與南韓總統尹錫悅會面，為日韓關係破冰後，兩國在半導體產業跨出結盟之路。

日本 半導體 台積電

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