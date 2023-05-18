曾是台積電實習生！回鍋面試卻不對勁 直接被「超級HR」刷掉

今年科技大廠紛傳出人事凍結甚至裁員，台積電、聯電等指標半導體廠也縮減徵才人數，一名男性求職者去年是台積電實習生，隔了一年回鍋面試正職卻直接被刷掉，並與IT部門主管確認過，卡在HR這一關，他直言一開始就覺得不對勁，推測「大概是職位高到嚇人的HR」。

該男子於Dcard科技業版發文表示，去年有在台積電實習過，當時遇到的HR很友善，前陣子面試台積電，是直接打電話連繫IT部門主管安排，確定hackerrank（程式測驗）和英文都通過，不幸遇到「超級HR」直接被刷掉。他後來聯繫IT部門的面試主管，確定是被HR刷掉。

「明明都已經找到主管幫忙，再進GG（台積電）的機會就這樣被毀掉了……只希望有哪位好心的主管再把小弟的履歷撈起來一次，不然就只能再等半年了……有夠冤枉……」，男子自認不善言詞但事前準備很完善，所以拋出視訊中有問題的部分向大家請教如何改善。

第一題，HR問「你畫面怎麼那麼高？」，由於當下鏡頭只有照到頭，男子回答「我現在用的是筆電鏡頭就會比較高一點，平常我會架高打字的部分，使用上面比較順」，HR反應則是「你是故意的？」，男回「呃…平常就是這樣」，瞬間HR沉默了。

第二題，HR問「你去年有來實習喔？怎麼沒拿到預聘？」，男回「去年是因為各個公司都人事凍結，認識的同學也都沒有拿到預聘」，HR又說「那都是謠言啦~我都有發出去啊~」，男順勢說「實習最後我有問主管，主管確實表示名額在逐漸銳減」、「那可能是我太爛…主管看不上」，反而讓HR展示高EQ「不會啦~沒這回事啦~你很棒呀~」。

第三題，HR問「主管在星期五最後，提到下禮拜五要交出一份大case，但很明顯的超出自己的工作量，嘗試跟主管溝通後，卻直接被吼說一定要做到，請問要如何解決？」，男先提可以求助有經驗的同事，但被HR打槍「假設不能找同事」，於是回說「一開始就跟主管說清楚做不完，隔幾天就再找他談，同時盡量加班把工作完。像這樣的情況，就大約星期三要再跟主管說一次，如果最後真的沒做完，至少主管也清楚情況」，沒想到被HR質疑「所以你最後兩天才要跟主管說？」

大家看完問答過程建議，第一題部分「只是要你調低，結果你解釋了一堆他根本不想聽的，還是沒調低鏡頭」、「你被刷掉的絕對是part3，其實主管有暗示你了，只是你沒有catch到，這跟台積DNA絕對沒關」、「最後兩天才說做不到其實很禁忌」、「GG的HR權力很大的」。

有人犀利評論，「你答的不只爛了，是超爆幹爛，完全體現出你的低情商」、「好像不太能夠抓到人應對的頻率」、「這種回法不管面哪間都大概率被刷掉」，還有人認為「其實我覺得HR有努力想救你，他不斷給你機會在等你答出好的答案」。