日相岸田文雄會見 台積電劉德音：續加強日半導體夥伴合作

日本首相岸田文雄今（18）日會見半導體製造企業高層主管談合作，台積電（2330）董事長劉德音受邀出席，外界關注會後聲明，對此，台積公司代董事長劉德音發布回應強調，很榮幸能夠受邀和日本政府及半導體產業領導先進共同交流對半導體產業未來發展的想法。將持續透過各項創新措施來加強與日本半導體夥伴的合作。

回應全文如下：

外電也報導，日本經濟產業大臣西村康稔表示，日本正與台積電討論擴大在日本投資的可能性。他說，從美光到台積電高層主管都向岸田表示，他們會考慮在日本進一步投資，取決於所獲得的獎勵資金與客戶需求。