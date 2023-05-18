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台積電董座劉德音：將繼續投資日本支持半導體產業長期發展

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長劉德音。本報資料照片
台積電董事長劉德音。本報資料照片

台積電董事長劉德音在受日本首相岸田文雄邀請進行會談會，他在會後發表聲明，強調這次會談讓他印象深刻，也會繼續投資日本以支持半導體產業的長期發展，未來也期待與日本半導體夥伴在諸多領域繼續合作。

劉德音說：「很榮幸能夠受邀和日本政府及半導體產業領導先進共同交流我們對半導體產業未來發展的想法。在此次會議中，我分享了日本在全球半導體產業中所扮演的重要角色，也談到了台積公司在地20多年與日本企業緊密的夥伴關係，我們也持續投資日本以支持半導體產業的長期發展。我們深信日本在全球半導體生態圈中擁有獨特且重要的地位，也將持續透過各項創新措施來加強與日本半導體夥伴的合作。日本政府針對強化半導體生態系統所採取的措施令人印象深刻，未來我們期待與日本半導體夥伴在諸多領域繼續攜手合作。」

日本 半導體 台積電

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