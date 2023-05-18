宏達電再推元宇宙手機 U23 系列售價1萬4,990元起、預計6月中開賣

宏達電（2498）今（18）日宣布推出新一代「元宇宙」新機 HTC U23 系列，搭載億級畫素相機，並透過新改版的VIVERSE App，大幅拓展手機未來應用空間，快速跨域虛實世界，拓展AR、VR、MR跨裝置生態系。

宏達電全球業務總經理黃昭穎表示，手機是現代民眾最重要的日常個人設備，隨著科技不斷突破，透過手機所能觸及的世界再也不只侷限在現實世界中；HTC結合多年在AR、VR、MR的領先技術，讓消費者可以透過自己的手機，無縫接軌、穿梭在虛實交融的不同世界，並且一樣可以享受在社交、娛樂、學習甚至購物上的全新體驗。我們深信，人類生活邊界不該被設限在任一裝置上，它更應該是突破現實框架的最佳起點。因此我們不斷嘗試各種可能，為企業及消費者打造實現夢想的全新體驗，HTC U23系列的推出也正是我們實踐的重要一步。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通正實現一個人與萬物智慧連結的世界。我們與HTC在為使用者打造無縫且沉浸式體驗方面，一直以來維繫著長期且密切的合作關係。我們很高興能讓領先的Snapdragon技術擴展至全新的HTC手機，進而實現令人驚艷的行動遊戲、高速連網能力、智慧娛樂和栩栩如生的攝影等眾所期望的功能。

HTC U23 pro配備強大的五鏡頭組合，主鏡頭搭配1億800萬高解析畫素並支援光學防手震（OIS）、電子防手震（EIS）功能，並且具備120度超廣角，微距相機及散景拍攝功能 ; HTC U23則配有實用的四鏡組合，搭配6,400萬畫素主鏡頭、120度超廣角、散景功能樣樣到位。

HTC U23 pro推出咖啡黑與慕雪白兩款配色，並一次提供兩種大容量規格12GB/256GB與8GB/256GB供選擇。5月18日起開放預購，消費者可至官網登錄獲得「HTC U23 pro早鳥禮」，並將於5月23日起陸續於HTC商城及指定通路出貨，原有HTC客戶更可於全台指定通路門市，參與「舊愛換新」活動，享有額外優惠。HTC U23則推出水漾藍與羅蘭紫兩款配色，並提供8GB/128GB規格選擇，預計6月中開賣。