廣達股價追平鴻海 市場看好NB代工鏈回春

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達今（18）日盤中股價一度追平鴻海，圖為董座林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達今（18）日盤中股價一度追平鴻海，圖為董座林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）股價走勢強勁，並於今（18）日盤中漲至103元、上漲2.5元，漲幅達2.48%，正式追平科技大廠鴻海（2317），而終場收在102.5元，漲2元、漲幅1.99%，買盤進場力道強，更獲外資累計連續買超長達5 日，相當驚人。

廣達近日股價連連暴漲，有市場法人透露，進入第2季筆電市場已明顯開始回溫，再加上蘋果最新MacBook放量，預估在雙重利多的挹注之下，估計全球筆電出貨最少可季增近10%，由於MacBook主要由廣達、鴻海代工，並以廣達占比最大，因此可望帶動廣達第2季的出貨量顯著回升。

分析師表示，廣達這幾天爆大量，代表其實有很多人在高點出貨，當然也有人看到大漲後搶著進場，市場上看空、看多的都有，最後會鹿死誰手仍無法斷定，而他也提供各位投資人一個小觀念，其實好的個股長期持有就好，不要輕易因為一點起伏就想出場，他建議「人取我就棄、人棄我再取」在低點買進，擺著等利多現身就好。

廣達 筆電 鴻海

延伸閱讀

和泰車今登傳產股后、三陽車寫26年新高

本土新創OVO看好營收成長 將挑戰進軍日本、2026年IPO

緯創成交量居前 創11年來新高價 帶動伺服器概念股漲勢

跟著巴菲特腳步 元大投信新發行日股龍頭企業基金大舉募集200億規模

相關新聞

台積電董座劉德音：將繼續投資日本支持半導體產業長期發展

台積電董事長劉德音在受日本首相岸田文雄邀請進行會談會，他在會後發表聲明，強調這次會談讓他印象深刻，也會繼續投資日本以支持...

台積電如何成功技術領先 張忠謀分享關鍵4核心價值

台積電（2330）創辦人張忠謀近日受邀演講分享台積電如何技術領先，張忠謀特別強調，台積電核心價值是誠信正直（Integr...

網傳華碩要推折疊機 公司駁：沒聽說

近期手機市場頻傳各種折疊手機的謠言，而外媒CNMO手機中國甚至出現一張實機照，並號稱為華碩（2357）欲推出的折疊機，引...

沃旭920MW大彰化離岸風場啓動 發電量由台積電「全包」

沃旭能源與工程統包商台灣汽電共生公司（8926），今(18)日舉行大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站動土典禮，預...

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

Power MOSFET （金屬氧化物半導體場效電晶體）專業製造商富鼎先進（8261），在今（18）日股東常會上，順利完...

鴻海攜美國新創Fisker推電動車 重申兩年後量產

鴻海與美國電動車新創公司Fisker合作的電動車，雖日前傳出Fisker大砍單，但今日外媒報導，Fisker仍發布新聞稿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦