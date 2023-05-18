廣達股價追平鴻海 市場看好NB代工鏈回春
代工大廠廣達（2382）股價走勢強勁，並於今（18）日盤中漲至103元、上漲2.5元，漲幅達2.48%，正式追平科技大廠鴻海（2317），而終場收在102.5元，漲2元、漲幅1.99%，買盤進場力道強，更獲外資累計連續買超長達5 日，相當驚人。
廣達近日股價連連暴漲，有市場法人透露，進入第2季筆電市場已明顯開始回溫，再加上蘋果最新MacBook放量，預估在雙重利多的挹注之下，估計全球筆電出貨最少可季增近10%，由於MacBook主要由廣達、鴻海代工，並以廣達占比最大，因此可望帶動廣達第2季的出貨量顯著回升。
分析師表示，廣達這幾天爆大量，代表其實有很多人在高點出貨，當然也有人看到大漲後搶著進場，市場上看空、看多的都有，最後會鹿死誰手仍無法斷定，而他也提供各位投資人一個小觀念，其實好的個股長期持有就好，不要輕易因為一點起伏就想出場，他建議「人取我就棄、人棄我再取」在低點買進，擺著等利多現身就好。
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