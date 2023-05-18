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日相邀半導體7大咖會談

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
日本首相岸田文雄最快今天與台積電、英特爾、應用材料、三星等台、美、韓七大半導體廠高層會談，希望這些國際大廠能擴大在日本設廠與合作。（路透）
日本首相岸田文雄最快今天與台積電、英特爾、應用材料、三星等台、美、韓七大半導體廠高層會談，希望這些國際大廠能擴大在日本設廠與合作。（路透）

日本首相岸田文預定於今天與台積電、英特爾、美光等全球晶片公司的高層主管進行會談，爭取這些企業能積極在日本進行投資並強化日本供應鏈，為日本罕見地邀請跨國半導體大咖一起開會，宛如「半導體高峰會」。

日本亟欲重振晶片產業，日企在全球半導體市場的市占率已降至約百分之十，遠低於一九八○年代末期的百分之五十左右，相較之下，台灣、南韓和中國大陸的市占提高。日本政府希望在二○三○年前提高國內半導體相關銷售額至十五兆日圓（約台幣三點四兆元），是目前水準的三倍。

日經新聞、讀賣新聞及路透報導，這場邀請七位晶片業高層主管的會談將在首相官邸舉行，包括台積電董事長劉德音、英特爾執行長基辛格（Patrick Gelsinger）、三星電子半導體部門負責人慶桂顯、美光科技執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）、ＩＢＭ資深副總裁兼研究主管吉爾（Dario Gil）、美國應用材料半導體產品事業群總裁拉賈（Prabu Raja）以及比利時半導體研究開發機構ＩＭＥＣ世界戰略合作執行副總裁米爾葛利（Max Mirgoli）。

日本經濟產業大臣西村康稔、內閣官房副長官木原誠二也將與會。岸田文雄將促請這些企業在日本進行投資並與日本企業合作。

日本內閣官房長官松野博一昨天說：「半導體供應鏈的韌性無法由單一國家達成，和理念相近的國家及地區攜手合作極為重要」。

這些公司預料將大略說明在日投資和事業發展計畫，三星可能討論計畫在橫濱開設的先進半導體研發設施，ＩＭＥＣ預料將宣布在日本設立首座研究中心，英特爾正考慮在日設立研發中心，而日本政府將考慮為每個計畫提供補貼。

目前，全球晶圓代工龍頭台積電正在熊本興建半導體工廠，三星也傳出考慮在日本設立晶片封測產線。ＩＢＭ和ＩＭＥＣ正與日本的Rapidus合作，Rapidus目標在日本國內以二奈米生產晶片。

日本經濟 半導體 台積電

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