美光推出兩款資料中心新硬碟 看好發展前景

美商記憶體大廠美光今（17）日發布兩款全新固態硬碟（SSD），包括6500 ION NVMe SSD 及XTR NVMe SSD，這也是目前全球採用超過200層以上儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的固態硬諜（SSD）。由於儲存效能優於QLC峰值，尤其功耗表現更迎合減碳潮流，又兼具相等於QLC的成本；美光認為，看好發展前景。

美光表示，6500 ION NVMe SSD 及 XTR NVMe SSD兩款新固態硬碟，是採用美光領先全球的232層TLC NAND Flash，也是全球第一家率先推出採用超過200層NAND晶片的SSD。

美光副總裁暨資料中心儲存業務部門總經理 Alvaro Toledo 表示，美光 6500 ION SSD 能以 QLC 的價格，實現 TLC 的效能，並可較競品的 QLC SSD 降低兩成的功耗，協助客戶減少碳足跡。這兩款 SSD 使客戶能在不影響效能的狀況下，充分善用人工智慧的力量，實現大幅進展。