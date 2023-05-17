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中光電智能物流進駐竹科 為產業注入 AI 轉型契機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中光電智能物流AMR叉車於窄巷貨架間搬運貨物。業者／提供
中光電智能物流AMR叉車於窄巷貨架間搬運貨物。業者／提供

中光電（5371）旗下子公司—光電智能物流（CiLS）公司日前獲國科會審議通過，核准進駐新竹科學園區，持續研發「智慧物流及製造的輕量化解決方案」，針對智慧工廠及智慧倉儲應用，推出無人搬運車（AMR Carrier）、無人叉車（AMR Forklift）、VMS車隊管理系統、iMEC智慧管理系統與MES2.0智慧製造系統，並提供高度整合性的解決方案，能廣泛對接ERP及MES，全面管控車輛、掃碼器、自動化設備、AS/RS自動倉儲系統及環境感測器，整合資訊流、帳務流與物流，緊密結合IT和OT，解決勞動力不足、人工作業失誤、倉儲空間利用效率低等問題。

疫情衝擊全球產業並造成大環境快速變動，迫使企業對於生產作業自動化與智慧化的需求大幅成長。中光電智能物流以創新人工智慧（AI）技術為核心，結合視覺感知系統，物件偵測、運動控制、自主導航等功能，將自主搬運車輛廣泛運用於製造工廠及物流倉儲等場域，彌補人力缺口並提升產能及產質，為製造業與物流業提供自動化與智慧化的產業新價值，帶來數據、創新、科技的綜效，使營運效益極大化。

跨平台整合技術 解決客戶痛點

企業因應不同需求，可能需在不同時期導入各種不同性質的系統和設備，由於各系統都有一套自成的運作模式，如何使各系統順暢協作，係為提升效率的關鍵。中光電智能物流開發出整合異質系統的軟體平台，可彈性銜接ERP或WMS等常見系統，讓物流搬運資訊即時對應帳務資料，也可對接電梯、產線輸送帶、自動倉儲等設備，形成內部智動網絡，完整銜接資訊流與物流，大幅提升效率。

源自變革 引領創新

中強光電集團多年來潛心開發數位化、數據採集、雲平台建置、智能機器人、智能感測、AIoT等多項先進技術，終由中光電智能物流投入推動產業智慧自動化的發展實現，提供企業一站式服務，幫助產業數位轉型並完整掌握生產製造各關鍵環節。展望未來，中光電智能物流將聚焦高價值應用，提供跨越不同溫層的定位導航軟硬體技術、發展靜態環境感測器與動態AMR感測，以全面的環境數據滿足場域即時需求，期望以人工智慧技術，引領製造與物流產業變革，為產業帶來全新價值。

中光電智能物流AMR叉車搬運高處貨架貨物。業者／提供
中光電智能物流AMR叉車搬運高處貨架貨物。業者／提供

中光電 人工智慧

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