IDC：去年亞太區 IC 設計市場產值年減6.5% 今年先蹲後跳

根據IDC最新「全球半導體供應鏈（ IC設計、製造、封測及原物料）研究」顯示，去年受烏俄戰爭、中國大陸封城、高通膨壓力、及市場需求變動等因素影響，亞太半導體IC設計市場成長動能下滑，晶片價格上漲趨勢不再，去年亞太區半導體IC設計市場產值785億美元，年減6.5%，是疫情爆發後首度呈現年對年負成長表現，但預估今年將先蹲後跳。

全球半導體產業在經歷2020與2021年的成長後，去年景氣急遽下滑，智慧型手機、筆記型電腦、平板、電視、顯示器等消費電子的需求大幅降低，供應鏈庫存水位增加，短期半導體產品也開始供過於求，使得半導體業者必須放慢擴張的步調。

IDC亞太區資深研究經理曾冠瑋表示，「亞太區IC設計業者由於產品廣泛多樣，應用範疇遍布全球，其發展動態將影響全球半導體產業的復甦力道與程度。亞太前十大業者年成長率為-5.1%，相對總體市場表現較佳。從區域動態觀察，台灣共有4家業者、中國大陸5家業者、南韓1家業者進入亞太區前十大之列，市占率分別為73%、22%及5%。台灣企業市占最高，對亞太區IC設計市場影響相對廣且深」。

亞太區前十大業者台灣部分包括聯發科（2454）（MediaTek）、瑞昱（2379）（Realtek）、聯詠（3034）（Novatek）和奇景光電（Himax）。其中聯發科在亞太區前十大中占比近五成，扮演舉足輕重的角色；中國大陸業者部分，包括韋爾半導體（Willsemi）、紫光展銳（Unisoc）、海思（Hisilicon）、兆易創新（Gigadevice）、比特大陸（Bitmain）；韓系業者以希領半導體（LX Semicon）為主。

台灣在聯發科的成長帶領下，補足其他台灣業者的缺口，相較2021年，台灣在亞太市場的市占率提升2%，中國大陸業者受到大陸大環境相對不佳影響，市占下滑2%，韓國市場則無太大變動。

展望今年，雖然最早邁入下行週期的產品如顯示器驅動晶片、觸控暨顯示驅動晶片已初見曙光，開始有少部分產品有急單與庫存回補需求，但大部分半導體晶片市場需求仍不明朗，營收展望仍維持低迷。

在去年上半年高基期的情況下，預期今年上半年亞太區IC設計市場產值將年減逾兩成，供應鏈仍將積極把控庫存，IC設計業者也僅向晶圓代工廠維持低投片量；下半年庫存有望回到健康水位，需求將緩慢回溫。預期今年亞太區半導體IC設計市場產值將年減17.6%。

隨著業者逐漸將產品導向AI、高效能運算、伺服器、資料中心、車用電子、工業電子等應用以分散營運風險，IDC預計明年亞太半導體IC設計市場能逐步展現穩健的成長力道。