中磊菲律賓廠量產出貨 要成世界一流電信設備製造基地

中磊電子（5388）宣布，東南亞區域製造中心菲律賓廠第一期廠區今（17）日盛大開幕，董事長王煒親自主持新廠啟用典禮，王煒表示，中磊菲律賓新廠目標成為世界一流的專業電信寬頻設備製造基地，將成為服務北美和東南亞市場電信客戶的區域樞紐。

中磊菲律賓新廠啟動典禮現場冠蓋雲集，菲律賓貿工部（Department of Trade & Industry，DTI）部長Alfredo E. Pascual、菲律賓駐台代表Silvestre H. Bello、以及新廠所在地卡蘭巴市（Calamba City）市長Roseller H. Rizal等皆親臨剪綵致意。

中磊表示，東南亞區域製造中心菲律賓廠以符合最高節能標準的環保建築進行設計，提供研發、設計、製造一站式整合服務，將生產5G 和光纖產品等無線電信設備，產能持續擴充下，預期在2025年總產能將達4000萬台，創造就業工作總數將達 5,000 人。

中磊指出，中磊菲律賓廠佔地 20,000 平方米，總投資金額超過 25 億比索，第一期廠區已完工於今日盛大開幕啟用，第二期廠區積極興建中，將於明(2024)年完工。

菲律賓貿工部部長Alfredo E. Pascual表示，菲律賓的外資企業中，中磊電子以其創新能力處於領先地位。菲律賓貿工部由衷歡迎中磊電子選擇菲律賓建立製造基地，並樂見彼此共同增進競爭力並攜手創造就業機會。

王煒表示，優質人才和位於歐亞大陸和太平洋之間的絕佳地理位置，是中磊選擇菲律賓作為戰略性區域製造中心的主要考量，並將成為服務北美和東南亞市場電信客戶的區域樞紐。

於新廠開幕典禮中，中磊並與菲律賓經濟特區管理署（Philippine Economic Zone Authority, PEZA）同簽署意向書（Letter of Intent, LOI）。中磊將致力於投資人才孵育，並擴大其在經濟區的製造設施和生產規模，PEZA 則允諾持續提供必要支持與協助。經由中磊引進科技產業的先進技術，雙方將攜手提升產業價值與推動經濟發展。