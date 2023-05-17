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主機板燒壞事件 華碩施崇棠這樣回
PC品牌大廠華碩（2357）因其主機板搭配超微（AMD）Ryzen 7000X3D處理器陸續爆出燒壞事件，後續因保固問題引發新一波公關危機，對此，華碩董事長施崇棠今（17）日僅短回應「我們專注在這個事情。」並未多做說明。
華碩旗下台智雲今日舉行年度科技盛會「2023 AIHPCcon台灣AI超算年會」，會後媒體追問主機板燒壞事件，對此，施崇棠僅簡短回應「我們專注在這個事情。」並未多做說明。華碩公關體系下午澄清，董事長當時表示「我們專注在這個事情。」是指今日舉行的AI超算年會。
華碩公關體系下午澄清，董事長當時表示：「我專注在這個事情，是指今天舉行的AI超算年會。」
此外，華碩昨（16）日聲明，向用戶保證華碩AM5主機板的測試版和完全驗證的BIOS更新都在保修範圍內。
華碩昨日在官網上聲明，為解決使用者對最近的BIOS更新是否會影響華碩AM5主機板的保修疑慮，華碩保證AM5主機板的測試版和完全驗證的BIOS更新都在原始製造商的保修範圍內。
此外，華碩表示，使用 AMD EXPO、Intel XMP 和 DOCP 等記憶體超頻配置也不會影響保固。
華碩指出，所有最近的BIOS更新都遵循AMD Ryzen 7000系列處理器的最新AMD電壓指南。
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