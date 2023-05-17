快訊

蘇迪曼盃／靠戴資穎開胡 中華隊拚逆轉勝

馬拉威驚傳「河馬撞船」！船隻翻覆釀1歲童溺死、23人失蹤

好應景！嘉義市區出現肉粽標線？ 引起地方熱議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中磊董座王煒：下半年市場終將反轉 今年利潤優於去年

經濟日報／ 記者黃晶琳／菲律賓即時報導
中磊事長王煒。記者曾吉松攝影／報系資料照
中磊事長王煒。記者曾吉松攝影／報系資料照

電信寬頻設備大廠中磊（5388）董事長王煒表示，市場修正調整已經四個季度，下半年終將反轉，中磊持續開發新市場及新產品，下半年及全年肯定持續成長，同時中磊繼續「練肌肉」，調整產品組合更優化，利潤會比去年好。

王煒今日在菲律賓宣布中磊東南亞區域製造中心菲律賓廠第一期廠區盛大開幕後接受媒體採訪。

受到通膨等經濟因素影響，近年全球消費性市場持續調整，影響科技產業消費端產品需求，王煒認為，消費市場調整已經四個季度，調整的差不多了，至於反轉時間，下半年總是會發生，至於發生的點則值得觀察。

王煒認為，不管市場高低起伏，中磊持續開發新產品及新市場，下半年肯定成長，第3、4季將持續往上。

王煒觀察，傳統有線接入設備，包含Cable光纖、傳統銅線及無線網路的路由是基礎產品線，穩定成長，而最重要動能是5G，全球對於5G投入沒有停，包含終端、基礎建設，北美及開發中國家都沒有停，政府的資金補助也持續進入市場，

此外，王煒表示，中磊持續耕耘物聯網到車聯網，都是過去兩年到三年積極耕耘的市場，今年下半年會看到營收出來，都是未來的成長動能。

王煒表示，下半年市場反轉，等市場反轉，中磊可望有更值得期待的成長，而今年成長更是建構在去年年增率高達50%的基期上，今年成長動能來自新產品，也是過去中磊積極投入的技術累積。

中磊 消費 菲律賓

延伸閱讀

中磊菲律賓新廠加入 年出貨2,000萬套 供北美市場

游錫堃：民主國家共同關切台海 就能嚇阻中共確保和平

亞洲四國將轉向貨幣寬鬆

菲律賓軍艦坐灘仁愛礁24年 傳北京不忍了「準備強行拖走」

相關新聞

台灣大投資「疫起」、「查無此心」入圍台北電影獎25項提名

2023年第25屆台北電影獎公布入圍名單，台灣大哥大旗下OTT平台MyVideo共同出品的「疫起」、「查無此心」，共囊括...

中磊菲律賓廠量產出貨 要成世界一流電信設備製造基地

中磊電子（5388）宣布，東南亞區域製造中心菲律賓廠第一期廠區今（17）日盛大開幕，董事長王煒親自主持新廠啟用典禮，王煒...

主機板燒壞事件 華碩施崇棠這樣回

PC品牌大廠華碩（2357）因其主機板搭配超微（AMD）Ryzen 7000X3D處理器陸續爆出燒壞事件，後續因保固問題...

鈺創車用記憶體打入歐美日汽車大廠 營收占比已逾三成

鈺創科技（5351）開拓車用市場告捷，首推創新記憶體KOOLDRAM 4Gb DDR3產品，可在符合JEDEC標準下延長...

中磊電子東南亞區域製造中心 菲律賓廠啟用

中磊電子（5388）東南亞區域製造中心菲律賓廠第一期廠區今（17）日盛大開幕，董事長王煒親自主持新廠啟用典禮。

蘋果新機發表前通路持續清庫存 估第二季出貨量均值追平首季

蘋果在下半年新機發表前正積極清庫存，研究機構預測，蘋果本季將會再不同通路採用不同降價促銷或電信特賣，預期第2季iPhon...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦