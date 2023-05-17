中磊董座王煒：下半年市場終將反轉 今年利潤優於去年

電信寬頻設備大廠中磊（5388）董事長王煒表示，市場修正調整已經四個季度，下半年終將反轉，中磊持續開發新市場及新產品，下半年及全年肯定持續成長，同時中磊繼續「練肌肉」，調整產品組合更優化，利潤會比去年好。

王煒今日在菲律賓宣布中磊東南亞區域製造中心菲律賓廠第一期廠區盛大開幕後接受媒體採訪。

受到通膨等經濟因素影響，近年全球消費性市場持續調整，影響科技產業消費端產品需求，王煒認為，消費市場調整已經四個季度，調整的差不多了，至於反轉時間，下半年總是會發生，至於發生的點則值得觀察。

王煒認為，不管市場高低起伏，中磊持續開發新產品及新市場，下半年肯定成長，第3、4季將持續往上。

王煒觀察，傳統有線接入設備，包含Cable光纖、傳統銅線及無線網路的路由是基礎產品線，穩定成長，而最重要動能是5G，全球對於5G投入沒有停，包含終端、基礎建設，北美及開發中國家都沒有停，政府的資金補助也持續進入市場，

此外，王煒表示，中磊持續耕耘物聯網到車聯網，都是過去兩年到三年積極耕耘的市場，今年下半年會看到營收出來，都是未來的成長動能。

王煒表示，下半年市場反轉，等市場反轉，中磊可望有更值得期待的成長，而今年成長更是建構在去年年增率高達50%的基期上，今年成長動能來自新產品，也是過去中磊積極投入的技術累積。