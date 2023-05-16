伊雲谷現身永續峰會 大秀數位化顧問服務
淨零碳排帶來新商機，數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）今（16）日受台灣Microsoft邀請，參加經濟部工業局主辦的2023電子資訊產業低碳轉型永續峰會，挾主力商品「數位化永續顧問服務」至電子資訊產業低碳轉型永續峰會參展，大展其協助節能減碳的效果，帶動今日股價開高走高，盤中相對強勢，終場上漲3元，漲幅2.14%，收在143元。
伊雲谷於臉書指出，公司今日參加經濟部工業局主辦的2023電子資訊產業低碳轉型永續峰會，團隊以微軟永續雲中的「Microsoft_Sustainability_Manager」產品為基礎，分享如何以三步驟模組化永續服務協助企業完成碳盤查的應用及可視化洞察報表，與企業攜手努力實現低碳轉型和永續發展的目標。
伊雲谷致力打造「企業級雲端服務」，透過整合多種雲端架構，來解決IT維運的困境，帶動「智慧轉型」風潮，提供客戶專業的一站式雲端解決方案，協助製造業大廠完成數位化進程。而公司今日在臉書重申，團隊除長期耕耘、提供永續服務，只為加速台灣電子資訊產業接軌國際市場需求，一起以身為全球隱形冠軍的台灣盡一份心力！
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