宏璟砸23億取得陸竹開發逾86%股權 間接拿下竹北高鐵站附近逾8萬坪地

宏璟建設（2527）今（16）日宣布擬以每股12.67元、總價23.58億元買下集團關係人日月光（3711）、福雷電子共持有86.05%陸竹開發公司股權；據悉，陸竹開發擁有新竹竹北高鐵站土地，及新竹縣芎林鄉下山段下山小段208地號土地，宏璟建設購入陸竹開發後，將擁有逾八萬多坪竹北高鐵站附近土地。

日月光集團旗下日月光半導體、台灣福雷電子、宏璟建設今（16）日同步公告對陸竹開發公司之股權交易。

日月光投控旗下之子公司日月光半導體、台灣福雷電子指出，為專注本業經營，因此今董事會各自決議通過，將其各自所持有的陸竹開發普通股145,178,015股，及40,981,245股，合計186,159,260股（約占陸竹開發全部已發行股份總數之86.05%）出售予宏璟建設。

截至今年3月31日，陸竹開發經會計師核閱財務報表所載之每股淨值為9.8元。子公司日月光半導體對陸竹開發的資產及負債的公允價值評估後設算調整股權淨值，並於取得會計師出具之股權價值評估報告及價格合理性意見書後，與宏璟建設議定每股交易價為12.67元。

本次，日月光半導體處分陸竹開發股權之交易金額為新台幣18.39億元，福雷電子處分陸竹開發股權之交易金額為5.19億元，合計為23.58億元（最終買賣金額應以交割日所處月份之前一個月之末日作為基準日）。

對陸竹開發股權持股處分後，日月光半導體初估處分利益為4.11億元（稅前），福雷電子初估處分處分利益為1.16億元（稅前），合計兩家公司處分利益為5.27億元。

日月光半導體表示，由於公司與福雷電子為宏璟建設關係人，且本案交易金額達宏璟建設總資產10%以上，因此日月光半導體、福雷電子與宏璟建設將依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第15條第5項規定，待宏璟建設在今年股東常會決議通過本案後，三方再簽訂股份買賣契約，並預定在今年底前完成股權交割。