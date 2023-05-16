日月光半導體決議處分陸竹開發 將18.6萬張普通股售予宏璟建設

日月光投控（3711）在今（16）日宣布，旗下子公司日月光半導體暨台灣福雷電子股份有限公司為專注本業經營，在分別經董事會決議通過，將其各自所持有的陸竹開發股份有限公司普通股145,178,015股及40,981,245股，合計186,159,260股、約占陸竹開發全部已發行股份總數的86.05%，出售予宏璟建設股份有限公司（2527）。

陸竹開發截至今年3月31日，經會計師核閱的財務報表所載之每股淨值為新台幣9.80元。子公司日月光半導體業經對陸竹開發的資產及負債的公允價值評估後設算調整股權淨值，並於取得會計師出具的股權價值評估報告及價格合理性意見書後，與宏璟建設議定每股交易價格新台幣12.67元。

本次，日月光半導體處分陸竹開發股權之交易金額為18.39億元，福雷電子處分陸竹開發股權的交易金額為新台幣5.19億元，合計為23.59億元（最終買賣金額應以交割日所處月份之前一個月之末日作為基準日，根據陸竹開發於基準日當日帳上現金、有價證券價值及借款金額與民國一一二年三月三十一日財務報表所載數額作相對應調整）。

日月光半導體處分陸竹開發股權之暫定處分利益（稅前）為新台幣4.11億元，福雷電子處分陸竹開發股權的暫定處分利益（稅前）為新台幣1.16億元，合計處分利益（稅前）為新台幣5.27億元。

由於日月光半導體與福雷電子為宏璟建設的關係人，且本案交易金額達宏璟建設總資產百分之十以上，日月光半導體、福雷電子與宏璟建設將依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第15條第5項規定，待宏璟建設今年度股東常會決議通過本案後，三方再簽訂股份買賣契約，並預定在本年度年底前完成股權交割。