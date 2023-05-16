旺矽探針卡今年小幅成長目標沒變 MEMS探針卡切入軍工

半導體測試介面及設備廠旺矽（6223）今（16）日舉行法說會，隨著探針卡需求復甦，公司看好營運已在今年首季落底， 懸臂式探針卡急單能見度到六月，垂直式探針卡出貨穩定，MEMS探針卡受惠軍工訂單，同步帶動公司全年營運表現將優於去年。

旺矽產品主要分為探針卡、LED及新事業群等三大業務，新事業群為先進半導體測試（AST）及高低溫測試（Thermal）設備。觀察首季營收貢獻，以探針卡達53%最高，LED設備、半導體測試（AST）及高低溫測試（Thermal）合計29%居次，其他轉投資則18%。

旺矽的CPC（懸臂式探針卡）約7成應用於驅動IC，公司表示，回顧去年第4季時，驅動市況很差，當時公司的BB值（訂單出貨比）僅0.6左右，不過隨著客戶端回溫，在今年3月時已有急單報到，4月訂單出貨比回升至1.4，急單需求有望持續到6月，後續要觀察整體市場是否漸漸回到正常狀態。

旺矽指出，整體來看，原推估會下滑的VPC（垂直式探針卡），現在看來相當穩健，MEMS探針卡在軍工訂單的挹注下，今年將持續成長，所以公司維持年初看法，探針卡2023年呈現小幅成長的目標沒變，首季是今年營運谷底，下半年業績表現將比上半年好。

旺矽進一步說，由於軍工屬於比較特殊的需求，同時也讓公司的技術跟著提升，再加上後續仍有望取得新的訂單，對今年MEMS探針卡的業績正向看待。法人估，在軍功訂單的推升下，可望使旺矽MEMS探針卡比重由現在的5%，到年底前呈現翻倍的成長。