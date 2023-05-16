躍向國際 中華電信介紹新一代數據中心及全球網路布局

中華電信（2412）發展海外市場的腳步不停歇，在今年5月15日至17日於美國華盛頓特區舉行的國際電信週會議(ITW)中，正式向國際市場介紹中華電信新一代的數據中心規劃及最新的全球網路布局。

國際電信週會議(ITW)為國際電信業及數位產業界的年度重要盛會，今年計吸引來自148個國家超過1,800家企業的熱情參與。中華電信代表台灣參與此一國際盛事，並在會中展示新一代數據中心的設計規範及理念，搭配完整綿密的全球網路布局，充分展現中華電信不只在傳統電信服務上，更在資通訊服務產業上具前膽性的重要建設及規劃。

近期大型國際OTT內容服務業者及跨國際企業紛沓來台，為爭取更多的國際客戶來台落地，中華電信今年特別在展區中展示更完整的連外國際網路規劃及新一代的數據中心如濱江機房等的布局。新的機房皆採等同TIA-942Rated 4/ Rated3最高等級規格設計，採用先進防火、防震及SOC資安防護，並具備台電雙饋電供電、雙套雙冷源設計，再搭配AMI太陽能光電等智慧能源解決方案，以打造全方位的數據中心。其中濱江機房案目前規劃的基地超過千坪，可容納約1,400櫃的機櫃。因選址在科技園區附近，預計可為園區內的高科技產業帶來距離更近，連線品質更好的服務。

中華電信亦同步兌現ESG中對環境保護上的承諾，預計在2023年購置5,000萬度的綠電，這為全台最大規模的採購案，並預定於2026年簽訂大型再生能源案場，提供穩定可靠的再生能源供整體使用，預計至2030年可節省764座大安森林公園的碳排放量。同時也再次向國際市場宣告，其中數據中心的部份，將於2030年100%使用再生能源。

另外，在節能技術上，中華電信則引進頂尖的節能冷卻系統，及iEN能源管理系統等，以加強化用電效能及對能源做最有效的管理，預計最高可以節省23%的能源使用，這可讓中華電信及客戶用電成本大幅下降，創造環境與客戶的雙贏局面。

為配合政府的新南向政策，廣結盟開發海外市場的經營策略，及國內企業對外連線頻寬的需求，中華電信這次也在ITW上展示了最新的全球網路布局。中華電信國際分公司劉炫龍協理表示：隨著共同投資的SJC2及Apricot陸續在2024年第一季及2025第三季啟用，希望能藉由新海纜穩定且高速的傳輸能力，為跨國企業提供更好的高頻寬承載能力，並可有效的分散海纜區域，具備多重備源的效能。也為中華電信將5G專網、智慧城市、智慧醫療等解決方案推向國際，舖建了最重要的基礎建設，未來將更努力以達成「從台灣走向世界」的目標。