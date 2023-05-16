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五月天北京開唱30萬張門票5秒內秒殺 大陸官方驚覺「黃牛」的猖獗

中華電信積極參與數位部強化偏鄉數位服務

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

中華電信（2412）董事長郭水義今（16）日參加數位發展部舉辦之「強化偏鄉數位服務記者會」會後表示，中華電信對於加強偏鄉及山林地區行動電話建設，提供偏鄉居民及山友便捷的行動通訊服務與新興服務所需之環境，一向不遺餘力。

過去一年中華電信持續加量、加速建設5G基地台，運用全台4G/5G最大頻寬資源，全面提升行動網路速度與服務品質，至111年底5G已涵蓋全國22縣市，並率先實現全國368鄉鎮區皆有5G涵蓋目標，後續將配合政府政策，從都會到偏鄉再至山林地區，持續擴大全台5G通信涵蓋，以提供客戶NO.1的行動網路體驗及國際頂尖的5G行動網路服務。

為協助政府加速偏鄉地區數位服務建設、降低城鄉數位服務落差及健全數位發展之政策目標，中華電信持續積極改善偏鄉及山林地區行動通訊信涵蓋。

中華電信 偏鄉 5G

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