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童子賢：台灣產業不能當偏食小孩 要打造護國群山

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣玉山科技協會理事長童子賢。記者吳凱中／攝影
台灣玉山科技協會理事長童子賢。記者吳凱中／攝影

台灣玉山科技協會理事長兼和碩（4938）董事長童子賢今（16）日指出，現在歐洲到日本不少國家都希望台灣半導體業者去投資，是幾十年來首次享受的風光，儘管半導體產業風光無限，但童子賢重申，「台灣不能當偏食的小孩，以林相比喻產業的話，氣候對、條件對就百花盛開，雖然漂亮但危險，期待下一個護國神山出現，而大大小小的山組成護國群山。」

童子賢今日以台灣玉山科技協會理事長身分出席「2023國鼎論壇—誰是下一個護國神山」，他致詞時指出，台灣2022年出口非常暢旺，達到9,071億美元，順差達500多億元。

他說，台灣在2022年人均GDP超越南韓、日本達到3.28萬美元。但從數據來看，台灣非常仰賴進出口貿易。讓我們既期待又怕受傷害，因為進出口貿易需要和平、安全順暢的環境。

童子賢認為，台灣在疫情期間左右為難又左右逢源，從歐洲到日本不少國家都希望台灣去投資半導體，看起來是幾十年來首次享受的風光。

惟童子賢反問，台灣業者左右為難，因為在中美貿易戰上，要站在哪個位置？台灣必須要思考國際處境，如果沒有健康體質，沒有強大經濟做後盾，以3.6萬平方公里的彈丸之地，台灣能走到哪裡？好景能不能支撐10-20-30年，大家都不知道。

童子賢指出，科技的發展日新月異，誰知道會不會在三年、五年或十年內崛起另一個新科技，取代今天半導體、電動車的重要性，成為經濟發展產業發展更重要的指標？

童子賢強調，「台灣不能當偏食的小孩，以林相比喻產業的話，氣候對、條件對就百花盛開，雖然漂亮但危險，氣候不對就凋零，台灣不能只依賴一個產品、一個產業，期待下一個護國神山出現，而大大小小的山組成護國群山。」

童子賢 半導體 日本

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