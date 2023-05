群創五大領先業界產品 迎接智慧戶外與移動新生活

群創光電(3481)將於5月23到25日於美國洛杉磯參與全球顯示技術盛會2023 SID顯示週 (Display Week 2023),以〝Make for Your Life〞 為展覽主軸,展示一系列顯示器科技在智慧生活的運用,啟動疫後嶄新新常態。

群創光電總經理楊柱祥表示:「群創光電深耕顯示器產業,以貼進人類需求與永續生活為核心,秉持More than Panel的企業轉型理念,擴大戶外與交通移動場域的多元運用,為新世代數位生活注入新活力。群創參與Display Week 2023,以〝Make for Your Life〞創新優異產品技術,挹注改變人類生活的新能量。」

群創三大領先產品技術,推升戶外場域與永續生活應用再升級

在全球落實永續智慧城市趨勢下,電子紙看板取代紙張海報,進軍零售與公共交通場域的多元應用商機。群創展出「28吋軟性基板彩色電子紙模組」,為全球第一個大尺寸軟性彩色電子紙模組,具備易讀性、輕巧、低能耗綠色永續產品的特性,廣泛運用於多元場景如圓柱廣告、得來速、戶外充電樁、工業4.0物流資訊顯示系統及娛樂應用等場域。

結合電動車的需求,群創推出全球第一個整合電子紙應用充電樁的「戶外電動車複合充電站」,以系統整合方式,於充電站提供更多客戶服務與廣告行銷,並因應安裝場域需求提供對應的機電整合設計,透過P-CAP Touch的使用,滿足更順暢的觸控感受。群創領先業界的高亮度「23.8吋WTSR顯示器」,具備專利背光模組搭配廣溫設計的高穿透率TFT-LCD,提高亮度並符合各種嚴苛環境,在戶外高亮度下仍可清楚看到畫面,可應用戶外多元場景,如廣告看板、得來速、戶外工程機等場景,更可運用於戶外充電樁,以呼應電動車潮流與趨勢。

全球第一與業界唯一車用顯示器,群創子公司CarUX引領智慧移動新世代

隨著AI、5G、物聯網科技崛起,讓汽車不再只是交通工具,而是全面數位便捷生活的延伸,推升車用市場的軟硬體智能整合及多元應用需求。群創子公司CarUX聚焦智能車時代來臨,引領業界開拓高端顯示技術及大尺寸、曲面、異形切割上技術的創新突破。