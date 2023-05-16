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群創五大領先業界產品 迎接智慧戶外與移動新生活

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
一體式車用大型曲面顯示器。群創/提供
一體式車用大型曲面顯示器。群創/提供

群創光電（3481）將於5月23到25日於美國洛杉磯參與全球顯示技術盛會2023 SID顯示週 (Display Week 2023)，以〝Make for Your Life〞 為展覽主軸，展示一系列顯示器科技在智慧生活的運用，啟動疫後嶄新新常態。

群創光電總經理楊柱祥表示：「群創光電深耕顯示器產業，以貼進人類需求與永續生活為核心，秉持More than Panel的企業轉型理念，擴大戶外與交通移動場域的多元運用，為新世代數位生活注入新活力。群創參與Display Week 2023，以〝Make for Your Life〞創新優異產品技術，挹注改變人類生活的新能量。」

群創三大領先產品技術，推升戶外場域與永續生活應用再升級

在全球落實永續智慧城市趨勢下，電子紙看板取代紙張海報，進軍零售與公共交通場域的多元應用商機。群創展出「28吋軟性基板彩色電子紙模組」，為全球第一個大尺寸軟性彩色電子紙模組，具備易讀性、輕巧、低能耗綠色永續產品的特性，廣泛運用於多元場景如圓柱廣告、得來速、戶外充電樁、工業4.0物流資訊顯示系統及娛樂應用等場域。

結合電動車的需求，群創推出全球第一個整合電子紙應用充電樁的「戶外電動車複合充電站」，以系統整合方式，於充電站提供更多客戶服務與廣告行銷，並因應安裝場域需求提供對應的機電整合設計，透過P-CAP Touch的使用，滿足更順暢的觸控感受。群創領先業界的高亮度「23.8吋WTSR顯示器」，具備專利背光模組搭配廣溫設計的高穿透率TFT-LCD，提高亮度並符合各種嚴苛環境，在戶外高亮度下仍可清楚看到畫面，可應用戶外多元場景，如廣告看板、得來速、戶外工程機等場景，更可運用於戶外充電樁，以呼應電動車潮流與趨勢。

全球第一與業界唯一車用顯示器，群創子公司CarUX引領智慧移動新世代

隨著AI、5G、物聯網科技崛起，讓汽車不再只是交通工具，而是全面數位便捷生活的延伸，推升車用市場的軟硬體智能整合及多元應用需求。群創子公司CarUX聚焦智能車時代來臨，引領業界開拓高端顯示技術及大尺寸、曲面、異形切割上技術的創新突破。

群創開發全球第一單一大尺寸曲面顯示器「一體式車用大型曲面顯示器」(智能異型車用顯示器)，一體化前座顯示載具，極大化資訊顯示及極簡化操作，包含全區觸控功能，提供車內應用彈性及更貼近人性的設計。CarUX更展出業界唯一高畫質「8K懸浮式劇院螢幕」，以完整解決案，打進國際車廠供應鏈量產，兼具大尺寸與8K超高解析度設計、最佳化顯示效率提升、節省能耗等特色，帶來客豪華劇院般的絕佳視覺饗宴，打造行車舒適與溫暖體驗。

群創23.8吋WTSR顯示器。群創/提供
群創23.8吋WTSR顯示器。群創/提供
8K懸浮式劇院螢幕。群創/提供
8K懸浮式劇院螢幕。群創/提供
戶外電動車複合充電站。群創/提供
戶外電動車複合充電站。群創/提供
群創28吋軟性基板彩色電子紙模組。群創/提供
群創28吋軟性基板彩色電子紙模組。群創/提供

群創 顯示器 電子紙

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