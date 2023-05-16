經濟部攜手電子資訊業者推動產業低碳轉型 掌握永續供應契機

為達成我國2050淨零轉型目標，經濟部於112年5月16日辦理「2023電子資訊產業低碳轉型永續峰會」，號召近20家國內外供應鏈夥伴，例如宏碁(Acer)、華碩(Asus)、戴爾(Dell)、技嘉(Gigabyte)、惠普(HP)、微軟(Microsoft) 等電子資訊品牌業者；與鴻海、廣達、仁寶、和碩、緯創、英業達、光寶等EMS大廠及台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)與台北市電腦商業同業公會(TCA)，與財團法人資訊工業策進會(III)共同宣誓攜手減碳，推動台灣持續扮演全球資通訊產業關鍵角色。

經濟部次長林全能致詞時表示，由於全球氣候變遷，世界各國紛紛制定減碳/零碳政策，隨之而來的碳權、碳稅將對全球產業造成莫大衝擊，經濟部工業局為協助素有我國護國神山群的電子資訊產業接軌國際減碳趨勢，特推動中心廠以大帶小方式合作減碳，並提供疫後補助，協助供應鏈業者加速導入最新低碳工具和能源管理等技術，鼓勵汰換製程老舊耗能設備，並提供節能減碳專家顧問輔導及診斷服務，打造整體供應鏈具體減碳的亮點案例。

為協助我國電子資訊業者掌握國際產業供應鏈需求與做法，本次會議邀請戴爾、惠普、宏碁、華碩等國際品牌大廠分享減碳的實際執行經驗，以及微軟、安侯建業、台灣檢驗科技、東捷科技、友達宇沛、永訊智庫、思納捷、伊雲谷、台經院、成功大學等產學專家，分享各自在國際減碳趨勢、科學驗證、產品設計、數位管理平台與碳盤查工具等專業領域的know-how，來協助業者了解自身碳排放量，以利擬定減碳措施、對症下藥，降低企業的碳焦慮。此外資策會亦透過自身多年的產業數位化推動經驗，發展數位信任減碳的交換機制，協助供應鏈與碳盤查工具業者合作運用。

經濟部工業局長期透過IPO Forum平台與外商緊密合作，領域涵蓋技術研發、對台採購與創新應用，外商會員亦積極響應政府減碳政策，協助供應鏈夥伴大帶小達成減碳目標，IPO Forum廖仁祥會長致詞時提到，台灣的供應鏈對全球電子資訊產業非常重要，IPO Forum的外商代表做為投資台灣的國際夥伴，也會持續與政府攜手協助台灣供應鏈和產業，以更創新的模式達成減碳目標。

電電公會李詩欽理事長與北市電腦公會童子賢榮譽理事長表示，為呼應經濟部推動我國產業升級轉型目標，公會除全力配合倡議產業減碳目標指引，推動碳盤查輔導、資料追溯與降低組織或產品碳排之外，亦將推動多元化以大帶小的實證應用，輔導會員業導入現代化數位工具，完成減碳路徑規劃與應用，攜手邁入減碳行列，讓具體減碳效益落實到次產業供應鏈端。

面對全球淨零新局，國際品牌大廠與其供應鏈夥伴為落實社會責任，已陸續提出2030年至2050年階段性減碳目標，但因電子資訊產品供應鏈上游複雜，碳足跡活動多元統整不易，而正確排放係數資料更加難以挑選，為協助廠商解決上述痛點議題，經濟部工業局特於會中介紹近期於產業競爭力發展中心網站公告的「經濟部推動產業及中小企業升級轉型」辦法，推動以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助協助相關業者，1+10(1家中心廠帶10家供應鏈廠商)方式導入低碳化，最高可獲3,000萬元補助，或以1+4(1家中心廠帶4家供應鏈廠商)方式導入智慧化，每案最高也可獲2,000萬元補助，目前已開放申請，歡迎相關業者投件，以利加速企業低碳轉型及強化產品的國際競爭力。