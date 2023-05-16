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力戰網路普及度 唐鳳：寬頻是人權

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
數位部部長唐鳳16日於記者會表示，政府透過補助方式，擴及全台的網路普及度。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
數位部部長唐鳳16日於記者會表示，政府透過補助方式，擴及全台的網路普及度。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

「寬頻使用已經是人權！」數位部部長唐鳳16日於記者會表示，在偏鄉建設基地台須要大量成本，導致電信業者不願投資於人煙稀少的地方，政府將透過補助方式，擴張全台的網路普及度。針對誠品個資外洩的狀況，唐鳳則說，第一時間已請誠品說明，未來會規畫導入「零信任」等資安技術。

網路進入偏鄉、山區

馬祖高中教師陳怡秀透過遠端視訊表示，過去馬祖學生想與其他校園交流時，都要到台灣本島，曠日廢時，但在馬祖網路普及之後，學生教學不受到地理限制，方便參與各項活動。她也說，疫情期間，普及的網路也提供學生線上教學的課程，確保學習成效。

林務局主任秘書邱立文說，網路普及除了到偏鄉之外，在山區提供網路服務也相當作業，不僅有助於山區巡視作業，還能更讓山友能夠使用定位功能、緊急聯絡等，有更加安全的登山環境。

「網路時代下，馬路到的地方，網路就要到，但馬路到不了的地方，網路也要到，寬頻已經成為人權，」唐鳳表示，包括智慧防災、遠距醫療與偏鄉教育等議題，都與寬頻網路息息相關，未來持續與電信業者合作，研擬非同步衛星、個人傳輸裝置等，提供更加普及的網路服務。

個資外洩 導入技術

針對誠品個資外洩，民眾更因此收到統戰詐騙的電話的狀況，唐鳳回應說，第一時間已請誠品說明之外，除了理解事件經過之外，還要找到根本原因，目前單一密碼的防護已經愈來愈薄弱，並研擬將零信任等資安技術導入民間，進一步強化資安防護。

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