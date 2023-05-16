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童子賢提重啟核一、核二 陳建仁：「非核家園」是共識也是趨勢

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台北市電腦公會榮譽理事長兼和碩（4938）董事長童子賢今（16）日指出，台灣減少碳排需重新排列能源的黃金組合，並認為應重啟核一、核二。行政院長陳建仁今（16）日表示，「非核家園」本來就是台灣很重要的一個共識，而且也是社會趨勢、整個世界的趨勢。

陳建仁今日前往視察交通安全系列活動「桃園閃耀雙城飛翔-長庚新驛站」時被問及，童子賢指出應該重啟核一、核二，強調危害地球的不是核能，是否是認證了政府錯誤的能源政策？

陳建仁說，尊重各界對於台灣能源發展的意見，但是政府在這段時間都是以很審慎的態度來規劃臺灣的能源發展。在能源發展的過程當中，我們已經很順利地來因應國際社會的趨勢，而且大家也都曉得，「非核家園」本來就是台灣很重要的一個共識，而且也是社會趨勢、整個世界的趨勢。

陳建仁也強調，政府在這幾年來積極發展綠能，在風能、太陽能的發展上，實際上我們來確保台灣能源供應的充足，而且安全永續還有發展，所以在這一方面，政府會繼續來努力，使得台灣的能源供應能夠在「非核家園」的計畫下，仍然能夠達到一個永續供應的目標。

陳建仁 非核家園 童子賢

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