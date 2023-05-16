和碩董事長呼籲重啟核一、核二 陳建仁：非核是台灣共識
和碩科技董事長童子賢呼籲應該重啟核一、核二，行政院長陳建仁上午到桃園了解前瞻補助人行道等人本環境改善計畫成效，受訪時表示尊重各界對於台灣能源發展的意見，但是政府在這段時間都是以很審慎的態度規畫台灣的能源發展。在能源發展的過程當中，政府已經很順利地因應國際社會的趨勢，而且大家也都曉得，「非核家園」本來就是台灣很重要的一個共識，而且也是社會趨勢、整個世界的趨勢。
陳建仁說，他要強調政府在這幾年來積極發展綠能，在風能、太陽能的發展方面，實際上政府要來確保臺灣能源供應的充足，而且安全永續還有發展，所以在這一方面，政府會繼續努力，使台灣的能源供應能夠在「非核家園」的計畫下，仍然能夠達到一個永續供應的目標。
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