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工研院與台聚合作「降溫」塗料 成功阻擋九成熱能

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院與台聚公司合作防蝕隔熱塗料系統，可阻擋90%的太陽熱能進入儲槽，有效降低揮發性有機物逸散空氣中達20%以上，提供產業綠色創新材料解方。工研院／提供
工研院與台聚公司合作防蝕隔熱塗料系統，可阻擋90%的太陽熱能進入儲槽，有效降低揮發性有機物逸散空氣中達20%以上，提供產業綠色創新材料解方。工研院／提供

揮發性有機物減排有解方！工研院台聚（1304）公司共同開發創新防蝕隔熱塗料系統，用於戶外石化桶槽的外層塗裝，可阻擋90%的太陽熱能進入儲槽，有效降低揮發性有機物（Volatile Organic Compound, VOC）逸散空氣中達20%以上，並通過ISO12944-9最高腐蝕等級CX環境之防蝕測試，2022年成功量產商業化，目前已在高雄林園工業區、雲林麥寮地區完成多個大型化學儲槽的塗裝驗證，提供產業綠色創新材料解方。

石化業是我國重要經濟命脈產業之一，近年來因極端氣候導致極端高溫頻繁，使石化儲槽因環境溫度過高而造成揮發性有機物逸散，其物體是形成溫室氣體臭氧的前驅物質。經濟部技術處指出，為協助提升我國石化產業綠色永續競爭力，技術處透過科技專案補助工研院發展防蝕及隔熱技術，並鼓勵業界導入綠色永續循環產品。此合作案「低揮發性有機物防蝕隔熱塗料系統」，不僅塗料本身相較傳統防蝕塗料約可減少30%以上揮發性有機物排放，藉由連續披覆熱阻隔材關鍵技術塗裝，可大幅降低化學桶槽受熱，進一步減低化學桶槽內揮發性有機物逸散，使塗料與桶槽都達到減排的效果，不僅提升我國塗裝產業國際競爭力，更有效協助石化產業降低廢氣排放，為科技與環境永續發展盡一份心力。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，石化業常以戶外桶槽儲存氣體與液體，一般傳統塗料僅具有防蝕保護效果，這次工研院與台聚公司透過樹脂與塗料配方設計，賦予新塗料優異的隔熱效果，經研發團隊驗證，塗裝在大型儲槽可大幅降低表面溫度15~20℃、槽內溫度降低3~7℃，進而減少揮發性有機物排放20%。防蝕隔熱塗料系統更可避免化學品因長時間曝曬於陽光下受熱，而使化學品的溫度跟著上下劇烈變化，減少桶槽化學品變質機率，提供產業更穩定的儲存環境，研發團隊預估國內儲槽用塗料產值約新台幣35億元，帶領產業往高值化發展。

台聚公司先進材料事業處副總劉興澤指出，立法院於2023年1月10日三讀通過修訂《溫室氣體減量及管理法》並更名為《氣候變遷因應法》，不僅明確訂定應在2050年達成溫室氣體淨零排放的目標，對於碳費的徵收亦有階段性規劃。如何面對及因應全球減碳、環境友善的訴求，兼顧營收與環保，為台聚公司當前最重要的議題。這次投入低揮發性有機化合物隔熱防蝕塗料技術創新，不僅在台聚集團內使用，同時也對外提供產品與服務，持續與環保、減碳、永續的社會福祉努力並行。

工研院與台聚公司合作的防蝕隔熱塗料系統，可用於戶外石化桶槽的外層塗裝，並通過ISO12944-9最高腐蝕等級CX環境之防蝕測試，目前已在高雄林園工業區、雲林麥寮地區完成多個大型化學儲槽的塗裝驗證。工研院／提供
工研院與台聚公司合作的防蝕隔熱塗料系統，可用於戶外石化桶槽的外層塗裝，並通過ISO12944-9最高腐蝕等級CX環境之防蝕測試，目前已在高雄林園工業區、雲林麥寮地區完成多個大型化學儲槽的塗裝驗證。工研院／提供

台聚 工研院

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