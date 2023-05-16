6G應用 萬物連網 跨大步走

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

6G技術標準尚未設立，但各種標準聯盟及國際大廠勾勒的6G應用，則朝向萬物連網的方向邁進，除了AR眼鏡、VR頭盔或全像投影裝置等一般民眾娛樂體驗將更進一步升級，汽車、機器人、無人機、智慧家庭應用裝置、工廠設備或各種基礎建設中的智慧感測器等也都將連接上網，讓人類在工作、生活、娛樂都更加便利。

全球由電信、設備及晶片業者組成的兩大陣營次世代聯盟（NEXT G Alliance；NGA）、次世代行動網路聯盟（NGMN）已經開始揪團展開6G技術及標準行動。

NGMN預測，未來十年將出現的6G應用案例，包含增強人際交流增強的機器通信協作及自主機器人應用；賦能服務則為高精準定位環境；網路演進的AI及服務、能源效率，以及無所不在的網路涵蓋等四大類應用。

NGA則公布6G願景的六大目標，包含信任、安全與彈性，增強數位世界體驗，跨網路架構的成本效率，分散式雲端及通訊系統，未來AI原生網路以及永續性。

聯發科也認為，整合後的6G衛星及地面通訊，有潛力進一步促進全球發展、增加生產力、創造新的商業模式，將可帶來多面向的社會轉型。

例如NTN技術可用在地面網路難以覆蓋的區域，將能落實照顧偏遠地區居民的通訊權益，也可透過在偏遠地區部署IoT NTN感測器來監測水源、火災，以便更快做出回應；其他IoT NTN感測器還可用於檢測非法砍伐、偷獵等。

6G 感測器 機器人

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