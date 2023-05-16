5G專網頻率費打折 電信業批賤賣 直呼太扯

數位部規劃調降5G專網頻率使用費，最高打四折，電信業者直呼「太扯」，強調5G專網頻譜已經不用支付高額標金，頻率使用費每年每單位僅約3萬至5萬元，數位部還要打折大放送，非常不合理。相較之下，電信業者支付上千億元高額頻譜標金，加上每年30億元頻率使用費，等於「被剝兩層皮」。

電信業者過去就對5G專頻專網提出各種不同意見，包含規管公平性，珍貴頻譜成本公平性，互相干擾及資安問題。但目前不僅規管程度大不相同，連頻譜成本都差很多。

電信業者指出，根據數位部規劃，每MHz1,326元乘上頻寬，再乘上折扣係數，以建物投影面積算場域係數，再加管理費3.3萬元，每一個單位、每年頻譜使用費僅3萬至5萬元，不用支付高昂競標金，連頻譜使用費都要打折，「真的太扯」。

電信業者認為，過去政府在4G、5G頻譜釋出政策，不斷墊高電信頻譜成本，但卻開特權（5G專網專頻）給非電信業者，等於賤賣頻譜這個全民資產，圖利非電信業者，坑殺電信業者。

而先前傳出有意進軍5G專網的資通訊業者如和碩、日月光投控、鴻海等，先前就關注5G專網後續動態，日月光投控去年起就攜手高通等業者，透過次世代5G 獨立組網（SA）毫米波雙連線技術，開發5G與 AI整合的解決方案，並導入日月光工廠應用，成為全球首座 5G mmWave NR-DC SA智慧工廠。

和碩積極進軍5G專網領域，與微軟緊密合作，實際產品面包含小基站、中央單元（CU）、分散單元（DU），而和碩在5G專網解決方案中的伺服器產品也陸續到位。現已實際導入在智慧工廠運作，並應用在緊急救災場域中。

近年積極打造燈塔工廠的鴻海，認為自動化、智慧化、數位化的導入，都需仰賴5G專網這類大頻寬的高速網路，規劃持續擴增旗下燈塔工廠及5G應用的規模。（記者黃晶琳、吳康瑋、李孟珊、吳凱中、蕭君暉）