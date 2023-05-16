鴻海攻智駕 合作對象都是業界高手

鴻海攻智慧駕駛領域，合作對象都是業界數一數二的高手，不僅協同獲得多家國際重量級企業與資金投資的AutoCore，全球自駕車晶片巨擘輝達也是鴻海的好夥伴，由鴻海為輝達生產Nvidia DRIVE Orin電腦，並採用Nvidia DRIVE Hyperion感測器於鴻海正在發展的電動車中。

輝達之前表示，鴻海已獲得授權成為輝達車用的一階（Tier1）供應商，將運用Nvidia DRIVE Orin技術，為全球車市生產電子控制單元（ECU）。鴻海則指出，將基於Orin整合其他ECUs，開發設計製造自動輔助駕駛控制器（ADCU）。

業界分析，這意味著鴻海不僅能藉著輝達的技術授權，在ECU供應鏈中站穩腳步，也能在IC設計上獲得強大助力，將觸角伸擴展至自駕車市場。

鴻海自身布局自駕車領域之際，集團旗下工業電腦大廠樺漢多年來也投入相關市場，旗下超恩在AI機器視覺相關應用陸續取得歐美客戶採用，應用範圍廣泛。