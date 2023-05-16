蘋果MR頭盔將問世 元宇宙進入戰國時代

蘋果首款MR頭盔即將問世，業界預料，今年虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）市場將正式進入戰國時代，市場滲透率有望快速擴大，宏達電、Meta、索尼等既有品牌廠也將積極備戰。

根據市調機構預估，2023年全球VR裝置出貨量將回升至1,035萬台，年增20.6%，而這項預估並未把蘋果納入統計，因此一旦蘋果MR新品如預期發表，很可能整體出貨量還會大幅上調。

今年不光是蘋果將發表首款MR裝置，宏達電、Meta、索尼也會陸續更新旗下VR／AR頭盔產品線，一般預料隨時會爆發價格戰，市場競爭也會進入白熱化階段，而隨著售價日益親民，未來普及率提升指日可待。

其中，宏達電今年持續強化元宇宙布局，年初於世界行動通訊大會（MWC）展示VIVE XR Elite新機，新產品銷量衝上有史以來最好，該公司預計5月18日再推出元宇宙二代機。

Meta雖然因大裁員而放緩元宇宙市場布局腳步，但為了促銷VR裝置，近期已宣布旗下最高階VR產品Quest Pro直接降價500美元，從1,499.99美元降至999.99美元，其次世代新產品Quest 3則預計下半年推出。

索尼方面，旗下PS VR2近期有多款適用於該裝置的遊戲大作陸續上市，推升銷售量看旺。由於索尼具遊戲內容優勢，加上新一代產品強化光線追蹤技術，有助提升玩家沉浸感，因此銷售量有望成為市場黑馬，不容小覷。