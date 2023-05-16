聯發科 衝刺6G次世代布局

聯發科衝刺6G次世代通訊布局，昨（15）日發表最新以衛星與地面網路整合為題的「6G NTN技術白皮書」，強調未來將可透過衛星網路與地面網路的兼容互補，打造陸海空全地形、全空間的立體覆蓋範圍，提供使用者無縫智聯通訊服務，並可能催生更多創新應用。

聯發科目前已取得全球智慧手機晶片龍頭地位，業界看好，聯發科積極布局下世代6G技術，有助公司持續位居全球行動通訊相關技術領先群，進一步做大商機。

聯發科曾於2022年1月發表「6G 願景白皮書」，透過關鍵技術趨勢、工程可行性、標準化時程等三方面來勾勒該公司的6G 願景，並提出三個關鍵的6G系統設計原則，包括簡繁得宜、臻善致美及跨界融合。

聯發科提出的6G願景是一個有彈性的多維度整合無線通訊系統，以一種真正無處不在的方式，提供沉浸式行動連網服務。

聯發科認為，6G系統將以最精簡的設計滿足複雜的新應用場景需求，也因此具備高度規模化潛力；6G系統優化必須以使用者體驗為導向，滿足網路提供者及消費者需求。

延續先前釋出的6G願景白皮書遠大藍圖，在這次發表的6G NTN技術白皮書中，聯發科指出，衛星通訊可改善地面網路覆蓋限制問題，跳脫地面基地台的限制，為全球沒有地面網路覆蓋的區域提供基礎的衛星簡訊、通話及上網等服務，並衍生出更多創新應用場景，可進行緊急救災、無人區監控、野火防治、海上浮標資訊收集等服務。

現在4G與5G服務主要還是要靠布建基地台來傳遞訊號，與使用者的裝置連結，因此在部分偏遠地區與海洋上，就無法提供相關服務。而衛星通訊過去大多屬於少數、特殊應用，且價格相對昂貴，但未來有可能隨著5G與6G行動通訊技術發展而更為普及化、價格更親民。

根據Precedence Research的調查，2022年5G非地面通訊市場規模已達到37.9億美元，預計2032年將達到276.9億元，從2023至2032年的年複合成長率預計達22％。