台灣大林之晨：盼Q3完成合併台灣之星

台灣大哥大與台灣之星的電信合併案今年元月初通過NCC審查，目前進入公平會審查階段，台灣大哥大總經理林之晨昨天指出，合併案仍在公平會提問程序，但隨著時間流失，台灣之星用戶、員工權益都將受到影響，他期盼合併案審核進度加快、行政效率提升，期待今年第三季、最晚不要超過第四季可以完成合併。

林之晨說，以美國T-Mobile、Sprint兩間電信公司先前的合併進度為例，二○一八年宣布合併，共花了廿三個月的時間通過主管機關審核、完成合併，這兩家電信公司數千萬用戶涵蓋全美五十個州；台灣只有兩千三百萬人口，而台灣大宣布合併台灣之星已經過了十七個月，合併的時間不應與美國一樣長。

林之晨指出，希望合併後可以照顧台灣之星旗下二八○萬用戶、兩千名員工。首先，在用戶方面，除了提供服務更好的服務品質、保障合約、保留資費、優化資費，也提供更好的加值服務，其次，在員工方面，台灣之星經、副理以下員工占百分之九十七，將全數留用。

此外，5G新世代來臨，台灣大積極推動mo幣生態圈、遊戲事業、電信金融等新應用服務，在這三大營運新動能帶動下，去年度合併營收已突破一千七百億元，今年集團營收更有機會挑戰兩千億元關卡。

林之晨表示，二○一八年的四九九之亂使得電信業ARPU（每使用者平均貢獻）下降、影響獲利，隨著5G時代來臨，智慧型手機ARPU逐漸上升，加上海量大數據、資安保護等新服務推出，讓台灣大順利升級商業模式，提升用戶黏著度，不僅月租用戶退租率降到百分之○點七一，創歷史新低，同時也大幅提升營運動能，像是智慧型手機月租ARPU就寫下連續八季年成長。

林之晨以「科技電信航母」形容現在的台灣大哥大集團，新推出的服務mo幣生態圈、遊戲事業、電信金融，加速航母前行，這也使得台灣大去年全年合併營收突破一千七百億元的新高；台灣大財務長兼發言人張家麒指出，隨5G資本支出高峰已過，自由現金流量逐步改善，台灣大將發揮集團優勢，為股東創造更大利益。