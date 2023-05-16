聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣大林之晨：盼Q3完成合併台灣之星

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

台灣大哥大與台灣之星的電信合併案今年元月初通過NCC審查，目前進入公平會審查階段，台灣大哥大總經理林之晨昨天指出，合併案仍在公平會提問程序，但隨著時間流失，台灣之星用戶、員工權益都將受到影響，他期盼合併案審核進度加快、行政效率提升，期待今年第三季、最晚不要超過第四季可以完成合併。

林之晨說，以美國T-Mobile、Sprint兩間電信公司先前的合併進度為例，二○一八年宣布合併，共花了廿三個月的時間通過主管機關審核、完成合併，這兩家電信公司數千萬用戶涵蓋全美五十個州；台灣只有兩千三百萬人口，而台灣大宣布合併台灣之星已經過了十七個月，合併的時間不應與美國一樣長。

林之晨指出，希望合併後可以照顧台灣之星旗下二八○萬用戶、兩千名員工。首先，在用戶方面，除了提供服務更好的服務品質、保障合約、保留資費、優化資費，也提供更好的加值服務，其次，在員工方面，台灣之星經、副理以下員工占百分之九十七，將全數留用。

此外，5G新世代來臨，台灣大積極推動mo幣生態圈、遊戲事業、電信金融等新應用服務，在這三大營運新動能帶動下，去年度合併營收已突破一千七百億元，今年集團營收更有機會挑戰兩千億元關卡。

林之晨表示，二○一八年的四九九之亂使得電信業ARPU（每使用者平均貢獻）下降、影響獲利，隨著5G時代來臨，智慧型手機ARPU逐漸上升，加上海量大數據、資安保護等新服務推出，讓台灣大順利升級商業模式，提升用戶黏著度，不僅月租用戶退租率降到百分之○點七一，創歷史新低，同時也大幅提升營運動能，像是智慧型手機月租ARPU就寫下連續八季年成長。

林之晨以「科技電信航母」形容現在的台灣大哥大集團，新推出的服務mo幣生態圈、遊戲事業、電信金融，加速航母前行，這也使得台灣大去年全年合併營收突破一千七百億元的新高；台灣大財務長兼發言人張家麒指出，隨5G資本支出高峰已過，自由現金流量逐步改善，台灣大將發揮集團優勢，為股東創造更大利益。

美國 主管

延伸閱讀

台灣大擴大mo幣生態圈 520「mo幣多會員日」狂省63％

台灣大林之晨談周休3日：員工青睞彈性工作地點與時間

台灣大打造520「mo幣多會員日」 送30顆黃金mo幣

台灣大前4月營收567億元 每股稅後純益1.3元

相關新聞

談宏碁高層改組 施振榮：董事長陳俊聖提出且主導

針對宏碁（2353）集團近期高層大改組，宏碁集團創辦人、同時也是大股東的施振榮今日（15）指出，此人事案是由董事長暨執行...

台灣大林之晨：盼Q3完成合併台灣之星

台灣大哥大與台灣之星的電信合併案今年元月初通過NCC審查，目前進入公平會審查階段，台灣大哥大總經理林之晨昨天指出，合併案仍...

投資逾5億美元 鴻海將在印度特倫甘納邦建廠

集微網消息，據路透社報道，蘋果供應商鴻海將投資5億美元在印度南部的特倫甘納邦（Telangana）建設製造工廠。該邦信息技術部長表示，新工廠位於Kongar Kalaan，第一階段將創造2.5萬個直接

台灣大三大新動能加持 全年營收挑戰2000億元關卡

5G新世代來臨，台灣大積極推動mo幣生態圈、遊戲事業、電信金融等新應用服務，在這三大營運新動能帶動下，去年度合併營收已經...

電信合併案進入公平會 台灣大林之晨：盼行政效率加速

台灣兩宗電信合併案今年元月初通過NCC審查後，目前進入公平會審查階段，台灣大哥大總經理林之晨今日指出，目前合併案仍在公平...

華碩主機板燒壞事件延燒！國外2大百萬網紅譴責切割 官方急刪「關鍵字」

PC品牌大廠華碩（2357）因其主機板搭配超微（AMD）Ryzen 7000X3D 處理器陸續爆出燒壞事件，上個月引發一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦