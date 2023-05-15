光群雷設貴州生產基地 打入貴州酒商供應鏈

雷射防偽標籤大廠光群雷（2461）今（15）日董事會通過與貴州省遵義市綏陽縣人民政府投資合作協議，預計投資人民幣3,000至4,500萬元設立廠房，並於12月開始投產。

光群雷指出，透過雙方合作協議，公司擬於綏陽縣設立合資子公司遵義光群鐳射，而當地人民政府則將提供38,800平方米的用地設立生產基地，未來將用於生產白酒產品包裝印刷項目，主要客戶則是茅臺、五糧液、國台酒等。

光群雷進一步表示，遵義光群鐳射預估今年12月將完成人民幣2,000萬元的產值，明年度則完成人民幣1.5億元產值，2025年完成人民幣2億元產值，2026年及以後年度完成人民幣3.1億元產值。

至於廠房優惠方面，光群雷指出，自裝修期結束日開始，綏陽縣人民政府給予前二年全部廠房租金全免，以及第三年至第五年廠房租金減半的優惠。

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