談宏碁高層改組 施振榮：董事長陳俊聖提出且主導

針對宏碁（2353）集團近期高層大改組，宏碁集團創辦人、同時也是大股東的施振榮今日（15）指出，此人事案是由董事長暨執行長陳俊聖提出，再由董事會討論決定。他自己只有宏碁大股東與創辦人身分，公司人事案當然由陳俊聖主導。

施振榮今日出席余紀忠文教基金會主辦的「AI浪潮衝擊 政策、產業、社會發展」論壇，會後針對媒體提問回應。

針對宏碁集團近期高層人士大地震，施振榮表示，此人事案是由陳俊聖提出，再由董事會討論決定。

施振榮指出，他自己只有宏碁大股東與創辦人身分，而公司人事案當然由陳俊聖主導，因為陳俊聖負責整個公司。他補充，之前陳俊聖到宏碁，希望把宏碁的招牌不只擦亮，還要有品牌溢價，而陳俊聖也正持續努力，讓宏碁在life style有品牌溢價。

外界原先預期，宏碁當初採用共同營運長制度，任命高樹國、黃資婷，就是要在兩人中培養，成為宏碁未來董事長、總經理人選，對此，陳俊聖曾妙回，「偉大公司才會做出來這種安排，而一般公司會讓你想像的到。」

對此，施振榮則表示，當時宏碁三次再造，外界也曾有很多猜測，可是都沒猜對，他附和之前陳俊聖所說的，陳俊聖升任英特爾全球副總裁時，原本他的6個主管，都成為下屬，施振榮說，陳俊聖有此經驗，因此提出人事案後，董事會都很認同。

宏碁董事會近期通過決議設立總經理職位，委由簡慧祥擔任。同時，共同營運長黃資婷已申請退休獲准，其總部職務將由簡慧祥總經理兼任，中國大陸區總經理職務將由泛亞營運總部侯知遠總經理負責，而台灣區業務將直接向簡慧祥總經理匯報。為使相關業務順利交接，黃資婷女士將轉任企業顧問，協助公司轉型與傳承。