快訊

台灣將推周休三日？ 「護國神山」等指標科技大廠噤聲主因曝

怎麼繳稅省最多？刷卡回饋一次看 存股這招節稅又賺錢

西門町肯德基真的掰了 熄燈逾一年半...傳「超人氣商家」將進駐

談宏碁高層改組 施振榮：董事長陳俊聖提出且主導

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁集團創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影
宏碁集團創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影

針對宏碁（2353）集團近期高層大改組，宏碁集團創辦人、同時也是大股東的施振榮今日（15）指出，此人事案是由董事長暨執行長陳俊聖提出，再由董事會討論決定。他自己只有宏碁大股東與創辦人身分，公司人事案當然由陳俊聖主導。

施振榮今日出席余紀忠文教基金會主辦的「AI浪潮衝擊 政策、產業、社會發展」論壇，會後針對媒體提問回應。

針對宏碁集團近期高層人士大地震，施振榮表示，此人事案是由陳俊聖提出，再由董事會討論決定。

施振榮指出，他自己只有宏碁大股東與創辦人身分，而公司人事案當然由陳俊聖主導，因為陳俊聖負責整個公司。他補充，之前陳俊聖到宏碁，希望把宏碁的招牌不只擦亮，還要有品牌溢價，而陳俊聖也正持續努力，讓宏碁在life style有品牌溢價。

外界原先預期，宏碁當初採用共同營運長制度，任命高樹國、黃資婷，就是要在兩人中培養，成為宏碁未來董事長、總經理人選，對此，陳俊聖曾妙回，「偉大公司才會做出來這種安排，而一般公司會讓你想像的到。」

對此，施振榮則表示，當時宏碁三次再造，外界也曾有很多猜測，可是都沒猜對，他附和之前陳俊聖所說的，陳俊聖升任英特爾全球副總裁時，原本他的6個主管，都成為下屬，施振榮說，陳俊聖有此經驗，因此提出人事案後，董事會都很認同。

宏碁董事會近期通過決議設立總經理職位，委由簡慧祥擔任。同時，共同營運長黃資婷已申請退休獲准，其總部職務將由簡慧祥總經理兼任，中國大陸區總經理職務將由泛亞營運總部侯知遠總經理負責，而台灣區業務將直接向簡慧祥總經理匯報。為使相關業務順利交接，黃資婷女士將轉任企業顧問，協助公司轉型與傳承。

宏碁 陳俊聖 施振榮

延伸閱讀

宏碁4月營收月減逾四成 反映本季初需求轉換現象

宏碁、華碩 競推新品搶市

網路詐騙猖獗 宏碁澄清：施振榮、陳俊聖未經營投資社團

金管會再出手重擊大股東干政 最嚴重家族持股全數出脫

相關新聞

華碩主機板燒壞事件延燒！國外2大百萬網紅譴責切割 官方急刪「關鍵字」

PC品牌大廠華碩（2357）因其主機板搭配超微（AMD）Ryzen 7000X3D 處理器陸續爆出燒壞事件，上個月引發一...

蘋果首款AR頭盔「6月初亮相」 郭明錤曝前5大最貴零件供應鏈

蘋果今年全球開發者大會（WWDC）將於美國時間6月5日登場，分析師郭明錤表示，市場關心的首款擴增實境（AR）/混合實境（...

談宏碁高層改組 施振榮：董事長陳俊聖提出且主導

針對宏碁（2353）集團近期高層大改組，宏碁集團創辦人、同時也是大股東的施振榮今日（15）指出，此人事案是由董事長暨執行...

投資逾5億美元 鴻海將在印度特倫甘納邦建廠

集微網消息，據路透社報道，蘋果供應商鴻海將投資5億美元在印度南部的特倫甘納邦（Telangana）建設製造工廠。該邦信息技術部長表示，新工廠位於Kongar Kalaan，第一階段將創造2.5萬個直接

台灣大三大新動能加持 全年營收挑戰2000億元關卡

5G新世代來臨，台灣大積極推動mo幣生態圈、遊戲事業、電信金融等新應用服務，在這三大營運新動能帶動下，去年度合併營收已經...

電信合併案進入公平會 台灣大林之晨：盼行政效率加速

台灣兩宗電信合併案今年元月初通過NCC審查後，目前進入公平會審查階段，台灣大哥大總經理林之晨今日指出，目前合併案仍在公平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦