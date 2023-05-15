聯嘉-中衛減碳體系將創造4.5座大安森林公園年碳吸附量

聯嘉光電（6288）獲經濟部工業局遴選為：在特定領域技術具有獨特性及關鍵性、在全球市場具有領先地位之台灣「中堅企業」，並通過政府專案經費獎勵，與輔導經驗豐富的財團法人「中衛發展中心」共同合作，預期在今年底將能創造高達4.5座大安森林公園年碳吸附量。

聯嘉光電為LED照明解決方案供應廠商，目前車燈應用產品占公司營收最大占比，為GM、Ford、TESLA、Rivian等超過45家汽車大廠的原廠LED車燈模組供應商，同時名列經濟部工業局台灣標竿「中堅企業」。

聯嘉表示，為因應國際淨零碳排趨勢及車輛產業客戶未來需求，本專案將以該公司為中心廠，聯合其他衛星廠的垂直合作模式，透過體系運作及各項輔導工作來達到體系減碳工作，有效達成整體價值流的減碳效益，並在啟動大會宣示：聯嘉-中衛體系減碳工作正式啟動，訂定共同減碳目標，期望以體系合作共同推動減碳達到共榮共好。

聯嘉光電將以永續力的淨零碳排、體系力的供應鏈創新、數位力的數位轉型等能量，協助廠商透過盤查及碳足跡找出排碳熱點，並導入節能減碳診斷服務及持續改善改善手法（QCC手法），有效快速降低碳排，再結合智慧節能控制及碳管理平台串接、運作，發揮數據管理能量，朝著永續低碳與碳中和的目標前進。