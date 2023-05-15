精誠搶攻ESG商機 未來3年部門營收可望連續倍數成長

系統整合大廠精誠資訊（6214）近幾年積極搶攻ESG商機，該公司推出Carbon EnVision 雲端碳管理系統，目前已有國內多家科技及傳統產業大型製造業客戶，該公司表示，目前碳盤查、能源管理等商機在國內明顯需求遠大於供給，該公司估計未來3年，該公司的專攻ESG商機的數位永續事業將可望每年營收均呈現倍數成長。

精誠表示，該公司在是2021年在台南成立智慧綠能中心，建構科技減碳生態圈，推動綠色科技研發。精誠資訊財務長鍾志羣表示，ESG是企業永續經營的重要課題，精誠瞄準企業的低碳轉型管理需求，從碳盤查系統、能源管理系統、ESG報告產出到ESG數據戰情儀表板，打造完整解決方案，用科技力協助企業完成減碳目標。

精誠資訊也表示，該公司數位永續事業部門成立不久，但是2022年的客戶數、營收等，已較前一年成長逾一倍，今年開始國內部分資本額100億元以上企業都要開始進碳盤查，而到2025年資本額50億元至100億元的企業也必需跟進，但到目前為止，仍有不少企業不知如何著手進行企業的碳盤查，精誠看好未來相關需求將會在未來3至5年大幅釋出，帶動的商機也將強勁成長。