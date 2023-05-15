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台台併公平會還在審 林之晨：期盼行政效率提升

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信兩大合併案目前正在公平會審核中，從用戶到投資人都相當關心合併案進度，台灣大（3045）總經理林之晨表示，目前仍在公平會審議，期盼行政效率提升，預估最快第3季底，最晚第4季通過。

林之晨分享，美國兩個電信業者T-Mobile與Sprint合併，審議期間費時約23個月，這是一個數千萬用戶與數千萬用戶的整併，而台灣大整併台灣之星用戶數達1,000萬，且台灣整體市場僅2,300萬，目前已經費時17個月，衷心期盼行政效率可以提升。

目前台台併（台灣大合併台灣之星）及遠亞併（遠傳（4904）合併亞太電信（3682））今年1月中旬通過國家通訊傳播委員會（NCC）審核後，目前仍在公平會審議中。

台灣大技術長郭宇泰表示，合併案過關後，將分四步驟整併台灣大及台灣之星網路，首先先關閉台灣之星3G網路，移至台灣大網路，第二步共頻，同時以MOCN（多營運商核心網；共享頻譜、網路，獨立核心網路）方式整併基地台，第三步將整合5G網路及基地台，雙方總計有1萬多個5G基地台，整合後涵蓋率超過95%，極速的理論值提升至1.6Gbps，最後才進行核網整併。

郭宇泰表示，按照送交NCC審核的規劃，光前三個步驟就要費時18個月，因此，要按照NCC審議通過時的附負擔要求2024年6月底將超額頻譜繳回，實有難度。

近年各國際單位及台灣數位部公布測速報告，台灣大均非前兩名。林之晨表示，台灣大向來強調「用戶體驗」，例如觀看4K影片及遊戲等傳輸速度約為20Mbps至30Mpbs，以國際測速機構報告指出，台灣大網路在遊戲及影音的體驗表現都非常不錯。

郭宇泰則指出，網路傳輸速度很重要沒錯，但傳輸速度超過一定水準後，邊際效應下滑很快，而台灣大重視體驗的策略是正確的方向，也可從退租率來到歷史新低看出。

台灣大 台灣之星

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