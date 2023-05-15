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華碩主機板燒壞事件延燒！國外2大百萬網紅譴責切割 官方急刪「關鍵字」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩主機板燒壞事件引發Gamers Nexus、JayzTwoCents兩大國外百萬訂閱科技頻道譴責，並揚言不再接受華碩贊助，且以後不再代言華碩產品。圖／取自JayzTwoCents Youtube
華碩主機板燒壞事件引發Gamers Nexus、JayzTwoCents兩大國外百萬訂閱科技頻道譴責，並揚言不再接受華碩贊助，且以後不再代言華碩產品。圖／取自JayzTwoCents Youtube

PC品牌大廠華碩（2357）因其主機板搭配超微（AMD）Ryzen 7000X3D處理器陸續爆出燒壞事件，上個月引發一波災情，在相關板卡廠釋出全新BIOS後，原以為危機已解除，沒想到風暴持續延燒，因測試BIOS新版本未給保固說明，引發兩大國外百萬訂閱科技頻道齊聲譴責華碩。

此事緣起於超微Ryzen 7000X3D 處理器用戶在上個月底陸續傳出燒壞事件，而不少搭配使用華碩主機板用戶也傳出災情。

為此，超微聲明，主因是超頻後過高的電壓所致，也與主機板廠溝通，透過更新Bios方式來解決，原以為此事就此落幕，沒想到持續延燒。

國外科技媒體Gamers Nexus指出，華碩主機板的預設SOC電壓確實太高，還釋出一個未經官方完整測試BIOS 1410版本，華碩在此產品描述中提到，如果碰到問題，這張主機板將不會給予保固。

此事引發Gamers Nexus、JayzTwoCents兩大國外百萬訂閱科技頻道譴責，並揚言不再接受華碩贊助，且以後不再代言華碩產品。

在爆發此事後，目前華碩官網針對BIOS 1410不給予保固的描述已被刪除。

據了解，由於華碩過往測試版BIOS不給予保固描述，是為了提供玩家可以試用，追尋更多超頻或效能的測試。惟此次風波因是突發事件，華碩內部未及時更正保固說明，導致引發這波公關災難。

對此，華碩日前聲明，華碩持續與AMD合作，並更新AMD處理器與華碩主機板搭配使用可能引發的損害問題，為此更新新BIOS，並強調若發生問題，產品將在保固範圍。

華碩 超微

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