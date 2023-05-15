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聯發科發表 6G NTN 技術白皮書 強調衛星與地面網路整合

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

手機晶片大廠聯發科（2454）今日發表最新以衛星與地面網路整合為題的6G NTN技術白皮書，強調未來將可透過衛星網路與地面網路的兼容互補，打造陸海空全地形、全空間的立體覆蓋範圍，提供使用者無縫智聯的通訊服務，為全球沒有地面網路覆蓋的區域提供基礎的衛星簡訊、通話及上網等服務，並可能催生更多創新應用。

聯發科指出，衛星通訊可改善地面網路覆蓋限制問題，跳脫地面基地台的限制，衍生出更多創新應用場景，可進行緊急救災、無人區監控、野火防治、海上浮標資訊收集等服務。

同時，聯發科提到，當初該公司推出全球第一組商用化5G衛星物聯網（IoT NTN）通訊晶片，並在MWC2023展示全球第一套5G衛星寬頻（NR NTN）通訊技術驗證平台與測試手機，且持續研發B5G與最新6G NTN關鍵技術。

聯發科通訊系統設計研發本部總經理范明熙表示，在成功推進5G商用與積極提升用戶體驗的基礎上，聯發科將繼續在6G技術標準化與商用推動上發揮通訊、運算與平台的整合優勢，開發實用的核心技術，與業界一同努力，研擬全球統一標準，並推動全產業生態發展，達成陸海空廣域覆蓋的境界，帶動6G長遠的成功商業化。

聯發科 6G 5G

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