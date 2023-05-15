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矽力展望不如預期 股價吞跌停

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

電源管理晶片廠矽力-KY（6415）第1季財報不如預期，後市展望不明，引發賣壓出籠，今（15）日股價開低走低，盤中重挫跌停，跌破400元關卡，重挫至390.5元，下跌43元，創2022年11月7日以來新低價。

電源管理IC廠矽力董事長陳偉於法說會上表示，第1季業績比預期低很多，上半年情況都不明朗，下半年儘管部分客戶有信心可恢復，但具體時間點仍未定。期望等庫存調整結束，毛利率可回到50％以上水準。

矽力首季財報，合併營收為34.34億元，季減26.9％、年減43％，營業淨損2.15億元，稅後歸屬母公司業主淨利為2.18億元，季減75.7％、年減86.1％，每股純益為0.57元。

陳偉坦言，今年第1季業績比預期低很多，主要原因是終端客戶仍處於停滯狀態、進行庫存調整，不少客戶因為需求不明朗而觀望，造成該公司近期業績有不少不確定性，再加上提列呆滯庫存損失，使得其第1季形成上市以來第一次單季本業虧損。

矽力 財報

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