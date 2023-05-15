聯發科發表最新6G NTN技術白皮書

國內IC設計龍頭聯發科（2454）繼催生全球第一款5G衛星通訊智慧手機後，近期發表最新衛星網路和地面網路整合為題的6G 國6G NTN (Non-Terrestrial Networks)技術白皮書，未來將透過衛星網路和地面網路的兼容互補，打造陸海空全地形、全空間的立體覆蓋範圍，提供使用者無縫智聯的通訊服務。

聯發科強調，這份最新的手機技術白皮書，不僅開啟創數位服務的新時代，還可縮小城鄉數位落差，為全球沒有地面網路覆蓋的區域提供基礎的衛星簡訊、通話及上網等通訊服務，並可能催生更多創新的應用，例如進行緊急救災、無人區監控、野火防治、海上浮標資訊收集等服務，對全球永續發展做出積極的貢獻。

聯發科強調，衛星通訊可改善地面網路的覆蓋限制問題，跳脫地面基地台的限制，將可衍生出更多創新應用場景。聯發科技已成功商用全球第一組5G衛星物聯網(IoT NTN)通訊晶片，並在MWC2023展示全球第一套5G衛星寬頻(NR NTN)通訊技術驗證平台和測試手機，且持續研發B5G和最新6G NTN關鍵技術。

聯發科技通訊系統設計研發本部總經理范明熙表示：「在成功推進5G商用和積極提升用戶體驗的基礎上，聯發科技將繼續在6G技術標準化和商用推動上發揮通訊、運算、和平台的整合優勢，發揮產業影響力，突破發展實用的核心技術，與業界夥伴一同努力，開發全球統一標準並推動全產業生態發展，達成陸海空的廣域覆蓋的境界，帶動6G長遠的成功商業化。」

聯發科進一步指出，這次的6GNTN技術白皮書，從5G衛星與地面通訊與整合的發展現狀，分析相關技術及產業發展趨勢，同時對現有5G衛星通訊技術可進一步增強的領域進行探討，包括網速、服務連續性和頻譜可用性，並提出潛在的關鍵技術解決方案及勾勒未來整合的應用場景。相對於後期才加入NTN技術的5G標準，聯發科認為6G NTN技術應該在6G物理層和協議層設計初始階段就一併考慮，衛星及地面的技術才可達到最佳化。

與私有衛星通訊技術相比，聯發科表示，根據3GPP開放標準而定義的6G NTN通訊技術，將可以運用現有全球行動通訊產業鏈的規模經濟優勢，將衛星通訊從利基市場帶入主流消費者群中，並運用生活常用的連網終端裝置或設備，如手機、汽車、物聯網等，提供使用者不中斷(Always-Connected)的通訊服務。聯發科技研究並提出了四大6G NTN關鍵技術研究方向，包括高效率波形設計、可預測的移動性管理、大型衛星天線陣列與波束成型、以及衛星與地面網路頻譜共享技術。

為增強覆蓋範圍，聯發科認為，6G波形設計需要針對衛星傳輸通道進行優化，以進一步提高頻譜使用效率並降低複雜度。而現有的5G網路的連線切換是基於傳統的測量與回報流程，在衛星通訊環境終會造成較高的開銷和服務中斷。聯發科技認為運用衛星軌道的可預測性，將能有效縮短尋找不同衛星的時間並減少網路開銷，最終達成無縫切換的連網體驗。

此外，衛星訊號覆蓋服務範圍通常會隨著衛星在軌道上的仰角而不同，變化範圍可達數十至上百公里之多，這將造成地面終端的連線可靠性的問題，聯發科研究發現透過先進的天線陣列技術以及波束動態調整技術能協助低軌衛星飛越服務區域期間保持較穩定的地面訊號強度與覆蓋範圍。

最後，衛星頻譜的稀缺將造成未來衛星通訊進入主流消費市場的限制，透過和地面網路使用相同的6G底層技術，聯發科技認為衛星與地面網路間將有更好的頻譜共享技術與機制讓過去難以實現的目標得以達成，以因應未來持續成長的衛星網路流量並開創更多嶄新的應用商機。