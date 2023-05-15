聯發科創新變革 發表最新 6G NTN 技術白皮書

聯發科（2454）今（15）日發表最新衛星網路和地面網路整合為題的 6G NTN 技術白皮書，未來將透過衛星網路和地面網路的兼容互補，打造陸海空全地形、全空間的立體覆蓋範圍，提供使用者無縫智聯的通訊服務。

聯發科表示，不僅開啟創數位服務的新時代，還可縮小城鄉數位落差，為全球沒有地面網路覆蓋的區域提供基礎的衛星簡訊、通話及上網等通訊服務，並可能催生更多創新的應用，例如進行緊急救災、無人區監控、野火防治、海上浮標資訊收集等服務，對全球永續發展做出積極的貢獻。

聯發科表示，衛星通訊可改善地面網路的覆蓋限制問題，跳脫地面基地台的限制，將可衍生出更多創新應用場景。聯發科技已成功商用全球第一組5G衛星物聯網（IoT NTN）通訊晶片，並在MWC2023展示全球第一套5G衛星寬頻（NR NTN）通訊技術驗證平台和測試手機，且持續研發B5G和最新6G NTN（Non-Terrestrial Networks）關鍵技術。

聯發科通訊系統設計研發本部總經理范明熙表示，在成功推進5G商用和積極提升用戶體驗的基礎上，聯發科技將繼續在6G技術標準化和商用推動上發揮通訊、運算、和平台的整合優勢，發揮產業影響力，突破發展實用的核心技術，與業界夥伴一同努力，開發全球統一標準並推動全產業生態發展，達成陸海空的廣域覆蓋的境界，帶動6G長遠的成功商業化。

聯發科表示，本次白皮書從5G衛星與地面通訊與整合的發展現狀，分析相關技術及產業發展趨勢，同時對現有5G衛星通訊技術可進一步增強的領域進行探討，包括網速、服務連續性和頻譜可用性，並提出潛在的關鍵技術解決方案及勾勒未來整合的應用場景。相對於後期才加入NTN技術的5G標準，聯發科技認為6G NTN技術應該在6G物理層和協議層設計初始階段就一併考慮，衛星及地面的技術才可達到最佳化。

聯發科指出，在永續發展及人類民生福祉上，整合後的6G的衛星及地面通訊，將有潛力做出更大貢獻，包含促進全球發展、增加生產力、創造新的商業模式，將可帶來多面向的社會轉型。

聯發科解釋，由於NTN可用在地面網路難以覆蓋的區域，將落實照顧偏遠地區居民的通訊權益，並可透過在偏遠、難以到達的地區部署IoT NTN感測器來監測水源、火災，更快地做出回應，加強保護森林、野生動物和附近的人，同時還可以防止森林火災引起的碳排放；其他IoT NTN感測器也可用於檢測非法砍伐、偷獵等，深具地球永續發展及保護環境的效益，構建普惠人類的新社會。