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華為大幅增加可折曡手機零部件訂單 Mate X3出貨量或將翻倍

集微網／ 集微網

據電子時報報導，業內消息人士透露，華為已大幅增加其可折曡智能手機的零部件訂單，相關出貨量有望比之前的預估增加一倍以上。

據熟悉該項目的供應鏈消息人士透露，華為已將Mate X3的出貨目標從之前設定的147萬台脩改為超過300萬台。

消息人士指出，華為新推出的可折曡機型Mate X3自3月份推出以來一直受到好評，Mate X3僅重239g，展開後厚度為5.3mm。

消息人士稱，華為尚未給出下半年即將推出的可折曡機型的預計出貨量。然而，由於與旗艦折曡機型相比價格相對實惠，預計出貨目標可能會成倍增加。消息人士稱，加上Mate X3，華為將不可避免地增加可折曡智能手機的總零部件訂單。

根據DIGITIMES Research的數據，全球可折曡智能手機的出貨量可能會從2022年的1830萬部增長到2023年的2910萬部和2024年的4520萬部。

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