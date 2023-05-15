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傳阿裡達摩院自動駕駛業務線調整 研發團隊轉入菜鳥

集微網／ 集微網

據時代財經報導，近日，有媒體報導，阿裡達摩院自動駕駛業務線重大調整，自動駕駛實騐室或並入菜鳥集團。阿裡相關人士確認該消息屬實，並解釋稱因業務需要。

深度科技研究院院長張孝榮分析稱，阿裡近期做了重大戰略分拆決策，自動駕駛業務也隨之調整，從財務角度來看也有好處，減少了阿裡集團的成本負擔，增強了菜鳥的技術含量。

據悉，阿裡自動駕駛團隊全部並入菜鳥集團，達摩院本身不再保留業務和團隊。即阿裡自動駕駛將不再是以前沿科技探索為主的達摩院項目，而是從屬於菜鳥集團的技術團隊。其次，整個自動駕駛業務劃歸菜鳥集團領導，在技術層面，菜鳥的CTO則是李強（花名在款），一位從阿裡電商到物流一路成長起來的骨乾，並非專業的自動駕駛技術專家。

報導稱，阿裡達摩院自動駕駛業務線所研究的無人物流車，最早起源於菜鳥。2015年年底，菜鳥組建菜鳥ET實騐室，一個重要任務就是研發無人物流車，為阿裡的電商業務探索科技對人工的替代，由陳俊波領導。2018年，阿裡的物流無人車項目實際上是兩個團隊在同時推進。為避免浪費資源，阿裡最終在幾個月內讓陳俊波的團隊從菜鳥體系剝離後完全並入阿裡人工智能實騐室首蓆科學家王剛領導的自動駕駛團隊，組成了一個大約300人的新團隊。

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