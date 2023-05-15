是德科技取得 5G NR RedCap 認證 搶攻測試商機

量測儀器商是德科技（Keysight）宣布其5G New Radio（NR）RedCap符合性測試案例，已率先取得認證。這些測試案例可與是德科技5G網路模擬符合性測試平台（TP168）搭配使用。該公司的5G RedCap測試案例，在最近舉行的全球認證論壇（GCF）符合性協議小組（CAG）第74次會議中取得認證。

RedCap規格是3GPP 5G NR第17版（Rel-17）標準的一部分，提供精簡無線裝置5G功能的支援。精簡型裝置的複雜度、成本和功耗較低，可有效支援工業感測器等穿戴式裝置所帶來的全新行動通訊物聯網（CIoT）使用案例。如同所有行動通訊使用案例，業者須根據資料、延遲性、可靠性和容量要求，全面測試RedCap裝置使用案例，以便在部署於無線網路之前，確保它們能如預期般運作。

是德科技為服務供應商、晶片設計人員和裝置製造商提供經過驗證的RedCap測試案例，它們涵蓋所有測試類型，包括協定、射頻（RF）發射器和接收器，以及無線電資源管理（RRM）。此外，是德科技是唯一提供射頻解調測試案例驗證解決方案的供應商。Keysight TP168平台包含S8704A協定符合性工具套件和S8705A RF/RRM DVT與符合性工具套件解決方案，可提供廣泛的測試案例覆蓋範圍，以因應GCF和PTCRB的5G NR裝置認證要求。

是德科技在支援RedCap裝置開發方面取得了重大成就，其中包括使用5G RedCap規格建構數據呼叫，並且推出了專為進行RedCap和CIoT協定、射頻，以及功能測試的精簡型網路模擬器，以上RedCap測試案例均基於是德科技不斷累積的經驗和能力。

是德科技裝置驗證解決方案事業群總經理Muthu Kumaran表示，在率先支援3GPP Rel-17 RedCap呼叫後，是德科技繼續取得第一個RedCap符合性測試案例認證，鞏固了我們採用RedCap技術的領導地位。憑藉經驗證的測試案例，以及我們深厚的網路模擬和射頻專業知識，我們將助力業界推出新的RedCap裝置並通過認證，以支援各種CIoT使用案例。