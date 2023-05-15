研調：台灣首季每週遭網攻逾3000次 居全球之冠

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中央社／ 台北15日電
今年第1季全球各組織平均每週遭受1248次網路攻擊。路透
今年第1季全球各組織平均每週遭受1248次網路攻擊。路透

資安廠商Check Point今天發布研究報告指出，今年第1季全球各組織平均每週遭受1248次網路攻擊，年增7%；台灣受攻擊次數居各國之首，各組織每週遭受3250次攻擊，年增24%。

Check Point透過新聞稿說明，雖然全球網路攻擊次數增幅不大，但近期發現迄今加密速度最快的勒索軟體，更觀察到駭客攻擊手法日趨複雜，開始利用合法工具進行非法牟利。

例如技術不純熟的網路犯罪份子，也能透過聊天機器人ChatGPT生成程式碼，將木馬程式植入通訊軟體3CX電腦版應用程式發動供應鏈攻擊，並濫用微軟安裝訊息佇列（Microsoft Message Queuing）中的重大RCE（遠端程式碼執行）漏洞。

Check Point建議，企業資安長須留意組織內是否採取適當的網路分段，以防止攻擊擴散、縮小影響範圍；同時應考量組織是否具備資安事故應變能力，減少服務中斷的時間並加快復原速度。

根據Check Point調查，2023年第1季遭受網路攻擊次數最多的地區為非洲，各機構每週平均遭受1983次攻擊，年減2%；亞太地區各組織每週平均受攻擊次數的年增幅度最大、達16%，每週平均受攻擊次數為1835次。

以全球產業別來看，教育與研究機構為2023年第1季遭受網路攻擊的重災區，各組織每週平均遭受2507次攻擊，年增15%，因許多機構轉為線上學習後，仍無力確保網路架構及存取點的安全。政府和軍事機構為第2大攻擊目標，每週平均遭受1725次攻擊，年增3%。

網路攻擊 資安

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